Este es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas Gemínidas, y la NASA aconseja cómo observarla

Lluvia de meteoros Gemínidas

Desde mediados del siglo XIX, el cielo de diciembre se ilumina con los fugaces destellos de la lluvia de meteoritos Gemínidas y desde entonces se ha convertido en un evento anual. Durante su punto máximo, que ocurre alrededor de mediados del mes, se pueden observar hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales.

Las Gemínidas destacan por ser brillantes y rápidas, y tener un color amarillo. De acuerdo con la NASA, estos meteoros provienen de partículas de cometas y fragmentos de asteroides. Al orbitar el Sol, dejan una estela de polvo. Cada año, la Tierra la atraviesa y los fragmentos chocan con la atmósfera terrestre, lo que genera vetas brillantes y coloridas en el cielo.

A diferencia de otras lluvias de meteoros que tienen origen en cometas, ésta proviene del asteroide 3200 Faetón, el cual tarda 1.4 años en orbitar el Sol, y según expertos, es posible que sea un “cometa muerto” o un nuevo tipo de objeto llamado “cometa rocoso”.

Estas imágenes de radar del asteroide cercano a la Tierra 3200 Phaethon fueron generadas por astrónomos del Observatorio de Arecibo de la Fundación Nacional de Ciencias el 17 de diciembre de 2017. (Observatorio de Arecibo/NASA/NSF)

Los fragmentos (2-3 g/cc) que se desprenden para formar los meteoroides Gemínidas son varias veces más densos que los copos de polvo cometario (0,3 g/cc).

Pico de la lluvia de Gemínidas en 2025

De acuerdo con la NASA, la lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo en las noches del 13 y 14 de diciembre, las cuales podrán observarse cerca de Júpiter.

“El mejor momento para observarla será a partir del anochecer del 13 y las primeras horas del día 14, hacia la parte este de la esfera celeste”, segíun el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de México, el cual estima una tasa observable de 120 meteoros por hora.

De acuerdo con la UNAM, la lluvia de meteoros Gemínidas ocurrirá entre las 22:00 horas del 12, y las 04:00 horas del 14 de diciembre, con una visibilidad excelente si las condiciones lo permiten.

Consejos de la NASA para observar el cielo

La lluvia de emínidas es un evento fugaz en el que las luces aparecen y desaparecen rápido en el cielo, por eso hay que tomar algunas consideraciones para observarlas y, en su caso, fotografiarlas.

La NASA recomienda prepararse para observarlas durante el pico, que será entre la noche del 13 de diciembre al amanecer del 14. De preferencia, alejarse de las luces de la ciudad y buscar un lugar con cielos despejados y oscuros, para percibir con mayor claridad el paso de los meteoritos.

Para tomar fotografías, recomienda:

- Utilizar un trípode para mantener estabilidad en la cámara y reducir las vibraciones del viento.

- Utilizar una lente gran angular para capturar una mayor parte del cielo. Un teleobjetivo solo puede capturar poco espacio, y hay menos probabilidades de fotografiar un meteoro.

- Utilizar un cable disparador o el temporizador para evitar tocar la cámara y causar vibraciones que alteren la calidad de la imagen.

- Usar enfoque manual.

- Calcular el tiempo de exposición para capturar el movimiento. Si quieres evitar el aparente movimiento de las estrellas, puedes seguir la regla del 500. Divide 500 entre la longitud en milímetros de tu objetivo. El resultado es el tiempo en segundos que puedes mantener abierto el obturador antes de ver estelas de estrellas.

Por ejemplo, si usas un objetivo de 20 mm, 25 segundos (500 dividido entre 20) es el tiempo máximo de exposición que puedes establecer antes de que empiecen a aparecer estelas de estrellas en tus imágenes.

¿Por qué se llaman Gemínidas?

La razón de su nombre está en su radiante, o el punto celeste del que parece provenir, que es la constelación de Géminis, las “Gemelas”. Sin embargo, esta no es la fuente de los meteoros, y también pueden observarse en todo el cielo nocturno.