El objeto interestelar 3I/ATLAS puede ser más antiguo que el Sistema Solar: lo que revela un nuevo estudio

Catalogado como C/2025 N1 (ATLAS), fue visto por primera vez el 1 de julio de 2025 y desde entonces la comunidad científica ha dado seguimiento al visitante interestelar porque su existencia y características desafían los modelos actuales de formación de cuerpos pequeños.

3I/ATLAS puede ser más antigüo que todo el Sistema Solar

Hay más de una teoría sobre la edad del cometa. La NASA considera que proviene de un sistema solar más antiguo que el nuestro, que fue formado hace 4.5 millones de años.

De acuerdo con un reciente estudio llamado “Spectrophotometric Evidence For A Metal-bearing, Carbonaceous, and Pristine Interstellar Comet 3I/ATLAS” , se estima que el objeto tiene una edad de 3,000 a 11,000 millones de años (Ga).

Esta estimación sugiere que el cometa es más viejo que el sistema planetario que orbita al Sol. En otras palabras, el 3I/ATLAS sería un fragmento de fósil de otro sistema que vagó por la galaxia durante miles de millones de años antes de acercarse a la Tierra.

El cometa 3I/ATLAS es señalado por un círculo rojo, identificado por la nave espacial Lucy de la NASA el 16 de septiembre de 2025. (NASA / Goddard / SwRI / JHU-APL)

¿De qué está compuesto el cometa? La razón detrás de su brillo

El estudio sugiere que el cometa es un cuerpo carbonáceo primitivo que contiene una cantidad importante de metal. Sus características espectrales, es decir, por la forma en que refleja la luz, son muy similares a las de las condritas carbonáceas CR, que son un tipo de meteorito con un alto contenido de metal nativo (hierro-níquel o FeNi) y azufres, formados en las regiones exteriores del Sistema Solar.

Josep M. Trigo-Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC) en España y autor principal del estudio, señala que el cometa es un cuerpo de transición con contenido metálico, probablemente similar a los Objetos Transneptunianos (OTN) del sistema.

Sin embargo, debido a su largo viaje por frías regiones del medio interestelar (ISM) durante miles de millones de años, el cometa pudo haber acumulado una capa superficial enriquecida de hielos volátiles, material orgánico y polvo implantado, que fue procesada por rayos cósmicos.

Durante el seguimiento del cometa, se ha detectado un aumento rápido y sostenido de brillo de aproximadamente dos magnitudes o dos veces cuando estaba a 2.53 unidades astronómicas (au) del Sol. El estudio señala que esto puede estar relacionado con el inicio de la sublimación del hielo de agua (el paso de hielo a gas).

“Volcanes de hielo” en la superficie del 3I/ATLAS

Trigo-Rodríguez expone que también se ha observado en el cometa un comportamiento peculiar en la superficie rica en hielo. Según el experto, el 3I/ATLAS está experimentando criovolcanismo o volcanismo de hielo, un proceso en el que compuestos de chorros de gas y partículas que brotan de depósitos helados entraron en erupción.

El fenómeno se habría desencadenado por la composición interna del objeto, que al calentarse comenzó a liberar materiales volátiles atrapados desde su formación, y ocurre en cuerpos pristinos ricos en hielo y carbono del sistema solar exterior, como los OTN.

“Todos nos sorprendimos”, dijo Josep Trigo-Rodríguez para Live Sciencie. “Siendo un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales de su superficie se parezca a la de los objetos transneptunianos (los que orbitan el Sol más allá de Neptuno) de nuestro propio sistema solar”.

Los investigadores creen que el calentamiento solar activó una reacción química compleja que permitió al dióxido de carbono se sublimara, liberando líquidos oxidantes que penetraron en el interior del cometa. Esto reaccionó con los minerales metálicos como hierro y níquel que generaron los chorros.

🚀 3I/ATLAS — Interstellar Visitor Shows Powerful Coma Structure

3I/ATLAS Images: https://t.co/00hpNCh9Zx

Captured by Chuck’s Astrophotography • Processed & refined by https://t.co/AxXYWktE5e (Ammar A.) • Dec 2, 2025



Today’s observation of 3I/ATLAS (C/2025 N1) reveals one of… pic.twitter.com/LlNXkfRGt9 — SpaceTracker.space (@Ammar1176708) December 3, 2025

En una analogía, el cometa 3I/ATLAS sería como un gran iceberg de metal y carbón que ha estado flotando en el frío profundo del océano cósmico durante miles de millones de años. Cuando se acerca al calor del Sol, el hielo superficial comienza a derretirse y evaporarse. Pero debajo de ese hielo, hay pequeños trozos de metal escondidos.

Cuando el agua caliente toca el metal (corrosión), además de crear vapor, también se producen reacciones químicas energéticas que funcionan como una "mini-explosión" , expulsando gases (como el exceso de CO2) y liberando trozos de níquel que no se ven en la mayoría de los cometas.