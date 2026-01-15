Cannabidiol revierte daños cerebrales ligados al alcohol en el embarazo, según estudio preclínico

Qué es el cannabidiol

De acuerdo con el Diccionario del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el canabidiol es una sustancia química derivada de la planta del cáñamo común (Cannabis sativa). Este compuesto contiene concentraciones muy bajas de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), que es la principal sustancia responsable de los efectos psicoactivos o de “euforia” asociados a la marihuana.

El canabidiol puede contribuir al alivio del dolor, a la disminución de la inflamación y a la reducción de la ansiedad, sin provocar los efectos que alteran la mente característicos de la marihuana. Asimismo, se presenta en diversas formas, como aceites, extractos, cápsulas y parches.

Evaluación del

cannabidiol

Gráfico sobre los hallazgos del estudio. (Science Direct)

El trabajo analiza el potencial del CBD como herramienta terapéutica para atender alteraciones frecuentes del trastorno del espectro alcohólico fetal, condición asociada con la exposición del cerebro en desarrollo al alcohol en cualquier momento del embarazo.

De acuerdo con el equipo de investigación del Institute for Neurosciences UMH–CSIC, el tratamiento con CBD normalizó conductas emocionales alteradas y redujo la vulnerabilidad asociada al alcohol en animales expuestos durante el periodo perinatal. El efecto fue más marcado en hembras en lo relacionado con motivación para consumir alcohol.

Jorge Manzanares, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche e investigador principal, explicó que el estudio surge ante la ausencia de tratamientos farmacológicos que atiendan el origen del trastorno. “Actualmente no existe un tratamiento aprobado que apunte a la raíz del trastorno. Solo hay intervenciones sintomáticas”, señaló.