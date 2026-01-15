Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Ciencia y Salud

Cannabidiol revierte daños cerebrales ligados al alcohol en el embarazo, según estudio preclínico

El cannabidiol mostró en ratones cambios en conducta, biomarcadores cerebrales y microbiota tras exposición prenatal al alcohol, pero los autores insisten en que no es recomendación clínica.
jue 15 enero 2026 02:03 PM
cannabidiol-revierte-danos-cerebrales-alcohol-embarazo
El tratamiento con CBD normalizó conductas emocionales alteradas y redujo la vulnerabilidad asociada al alcohol en animales expuestos durante el periodo perinatal. (Expansión|Gemini)

Un estudio preclínico realizado en ratones mostró que el tratamiento con cannabidiol (CBD) revierte alteraciones emocionales, reduce la vulnerabilidad al alcohol y corrige cambios en la microbiota intestinal causados por la exposición al alcohol durante el embarazo. El trabajo identifica efectos diferenciados por sexo y plantea una posible vía terapéutica para abordar consecuencias del trastorno del espectro alcohólico fetal.

La investigación fue desarrollada por especialistas del Institute for Neurosciences de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH–CSIC) y se publicó en la revista científica Biomedicine & Pharmacotherapy. Los autores subrayan que los resultados corresponden a un modelo animal y no deben interpretarse como una recomendación clínica ni como justificación para el consumo de alcohol durante la gestación.

Publicidad

Qué es el cannabidiol

De acuerdo con el Diccionario del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el canabidiol es una sustancia química derivada de la planta del cáñamo común (Cannabis sativa). Este compuesto contiene concentraciones muy bajas de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), que es la principal sustancia responsable de los efectos psicoactivos o de “euforia” asociados a la marihuana.

El canabidiol puede contribuir al alivio del dolor, a la disminución de la inflamación y a la reducción de la ansiedad, sin provocar los efectos que alteran la mente característicos de la marihuana. Asimismo, se presenta en diversas formas, como aceites, extractos, cápsulas y parches.

Evaluación del

cannabidiol

cannabidiol-exposicion-prenatal
Gráfico sobre los hallazgos del estudio. (Science Direct)

El trabajo analiza el potencial del CBD como herramienta terapéutica para atender alteraciones frecuentes del trastorno del espectro alcohólico fetal, condición asociada con la exposición del cerebro en desarrollo al alcohol en cualquier momento del embarazo.

De acuerdo con el equipo de investigación del Institute for Neurosciences UMH–CSIC, el tratamiento con CBD normalizó conductas emocionales alteradas y redujo la vulnerabilidad asociada al alcohol en animales expuestos durante el periodo perinatal. El efecto fue más marcado en hembras en lo relacionado con motivación para consumir alcohol.

Jorge Manzanares, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche e investigador principal, explicó que el estudio surge ante la ausencia de tratamientos farmacológicos que atiendan el origen del trastorno. “Actualmente no existe un tratamiento aprobado que apunte a la raíz del trastorno. Solo hay intervenciones sintomáticas”, señaló.

Publicidad

Qué es el trastorno del espectro alcohólico fetal y sus efectos

Este trastorno se describe como una de las principales causas prevenibles de discapacidad intelectual a nivel mundial y ocurre cuando el cerebro en desarrollo se expone al alcohol durante el embarazo.

Entre las consecuencias documentadas se encuentran dificultades de aprendizaje, alteraciones emocionales y problemas para regular la conducta. La fuente también menciona mayor riesgo de ansiedad, depresión y, en la adultez, una vulnerabilidad elevada a conductas adictivas.

Más allá de alteraciones cerebrales directas, el estudio plantea que la exposición prenatal al alcohol desencadena cambios sistémicos que incluyen afectaciones en la salud intestinal.

Recomendamos

Depresión sonriente
Ciencia y Salud

Depresión sonriente enmascara la tristeza, pero no silencia los demás síntomas

Por qué el estudio se centra en el sistema endocannabinoide

La investigación pone atención en el sistema endocannabinoide, descrito como una red de moléculas y receptores involucrados en procesos como emoción, motivación, aprendizaje y respuesta al estrés. Estudios previos citados por el equipo muestran que este sistema se altera de forma significativa tras la exposición prenatal al alcohol.

Según Manzanares, el cannabidiol modula este sistema y cuenta con propiedades documentadas en investigación preclínica, entre ellas efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y ansiolíticos. El equipo primero caracterizó las alteraciones emocionales provocadas por la exposición perinatal al alcohol, identificó biomarcadores cerebrales y de microbiota, y posteriormente evaluó la administración crónica de CBD a partir del destete.

Los resultados muestran que el tratamiento modificó biomarcadores cerebrales relacionados con receptores dopamina D2/D3 y componentes del sistema endocannabinoide, cuya desregulación se asocia con trastornos emocionales y adictivos.

Publicidad

Cambios conductuales observados en el modelo animal

En el modelo experimental, ratones de ambos sexos expuestos al alcohol durante el periodo perinatal desarrollaron conductas asociadas con ansiedad y depresión. En el caso de las hembras, el estudio detectó además un aumento en la motivación para consumir alcohol.

Tras la administración de CBD, las alteraciones emocionales se normalizaron en machos y hembras. En el caso de las hembras, la intervención temprana y sostenida redujo la motivación para beber alcohol hasta niveles comparables con los de animales no expuestos.

Estos resultados, según los autores, refuerzan la hipótesis de que el CBD actúa sobre mecanismos centrales vinculados con vulnerabilidad emocional y conductas adictivas.

El papel del eje intestino–cerebro y la microbiota

Otro de los ejes del estudio se centró en la relación entre intestino y cerebro, definida como una comunicación bidireccional constante entre los sistemas digestivo y nervioso. Francisco Navarrete, profesor de la UMH y primer autor del trabajo, explicó que esta interacción ocurre a través de vías neurales, hormonales e inmunes y está influida por la microbiota intestinal.

Los datos indican que la exposición al alcohol durante el desarrollo induce disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio en la composición microbiana. Con el tratamiento, el CBD revirtió este efecto, restauró la diversidad microbiana e incrementó bacterias asociadas con una mejor comunicación intestino–cerebro.

Diferencias entre machos y hembras también se observaron tanto en perfiles microbianos como en la expresión de genes relacionados con el sistema endocannabinoide. Navarrete señaló que parte de la vulnerabilidad diferenciada por sexo podría originarse en el intestino y no exclusivamente en el cerebro.

Alcances del hallazgo y advertencias del equipo

Los investigadores enfatizan que los resultados corresponden a un estudio preclínico en animales. Por ese motivo, descartan que los hallazgos deban interpretarse como una recomendación para automedicarse con CBD o como una forma de contrarrestar los efectos del alcohol durante el embarazo.

La fuente subraya que el trastorno del espectro alcohólico fetal solo puede prevenirse evitando por completo el consumo de alcohol durante la gestación. Los autores presentan el trabajo como parte de una línea de investigación de largo plazo sobre el sistema endocannabinoide y su relación con adicción y desarrollo cerebral.

Tags

Embarazo Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad