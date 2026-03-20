Cristiano Ronaldo no estará en la reinauguración del Estadio Azteca en el México vs Portugal

La ausencia del astro portugués, máximo goleador en la historia del fútbol profesional, se debe a una lesión que lo mantiene fuera de actividad, aunque su participación en la Copa Mundial de la FIFA no está en riesgo. Los responsables de su selección han decidido cuidarlo mientras se recupera.

Este viernes 20 de marzo, la Federación Portuguesa dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra México y Estados Unidos, donde la gran sorpresa fue que “El Bicho” no aparece entre los llamados.