Luego de semanas de especulación, se confirmó que Cristiano Ronaldo no jugará en la esperada reinauguración del Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte, en el duelo entre México y Portugal programado para el sábado 28 de marzo.
Cristiano Ronaldo no estará en la reinauguración del Estadio Azteca en el México vs Portugal
La ausencia del astro portugués, máximo goleador en la historia del fútbol profesional, se debe a una lesión que lo mantiene fuera de actividad, aunque su participación en la Copa Mundial de la FIFA no está en riesgo. Los responsables de su selección han decidido cuidarlo mientras se recupera.
Este viernes 20 de marzo, la Federación Portuguesa dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra México y Estados Unidos, donde la gran sorpresa fue que “El Bicho” no aparece entre los llamados.
Os convocados para a dupla jornada nas "Américas" ✈️🌍— Portugal (@selecaoportugal) March 20, 2026
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Convocados de Portugal
De acuerdo con la página oficial de la Federación Portuguesa de Futbol , estos son los convocados para el México vs Portugal.
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) y Tomás Araújo (SL Benfica).
Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Rodrigo Mora (FC Porto).
Delanteros: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).
Impacto en el juego y en la venta de boletos
La ausencia de CR7 reduce el atractivo comercial y mediático del encuentro, ya que muchos aficionados adquirieron boletos a precios elevados con la expectativa de verlo jugar en el Estadio Azteca, recinto histórico que ha sido testigo de leyendas como Maradona y Pelé.
Si bien el partido sigue siendo relevante por la reinauguración del Estadio Banorte y por enfrentar a México contra una selección europea de alto nivel, uno de los principales incentivos para los fanáticos queda fuera.
Incluso, en la promoción del juego se ha usado ampliamente la imagen de Cristiano Ronaldo, lo que ahora genera decepción entre sus seguidores que esperaban verlo en acción.