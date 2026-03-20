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Finanzas Personales

Guía para no llegar a la vejez sin ahorros: Diferencias de tener un plan de retiro o Afore

Ahorrar para el retiro es clave para mantener tu nivel de vida. La Afore y los planes personales ofrecen ventajas distintas en rendimientos, comisiones y beneficios fiscales. Elegir bien puede marcar la diferencia.
vie 20 marzo 2026 07:09 AM
Afore o plan de retiro privado: ventajas y desventajas
El ahorro para el retiro debe ser una prioridad para los mexicanos. (Sandor/Getty Images)

La planeación para el retiro es una necesidad que cobra relevancia conforme se avanza en la vida laboral, pues llegará el momento en que debas hacer uso de esos recursos para poder vivir esa nueva etapa a plenitud.

En México, existen varias alternativas para poder tener un monto de retiro, una de ellas y la más común es la Afore, la cual permite a los trabajadores ahorrar de manera paulatina para poder obtener un ingreso mensual. Otra opción es un plan personal de retiro (PPR), en el cual las personas contratan a una institución privada para que les diseñe un esquema de aportaciones regulares para alcanzar un monto que les permita tener un ingreso en su vejez.

Ambas alternativas no son excluyentes, pues se puede elegir ambas para tener mayor ingreso en el futuro.

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Pensión y jubilación no son lo mismo

De acuerdo a la Ley del Seguro Social, la jubilación se refiere al retiro laboral de una persona que ha cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos por la ley o por su contrato laboral, y que puede recibir una pensión como beneficio económico.

Por su parte, una pensión puede ser una renta vitalicia o un retiro programado. La primera se caracteriza como un contrato por el cual una aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. El retiro programado es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la cuenta individual, tomando en cuenta la esperanza de vida del pensionado y los rendimientos previsibles de los saldos, detalla la legislación.

La Afores y los planes personales de retiro pueden entrar en este esquema.

Qué hace una Afore

Las Afores se encargan de administrar los recursos de los trabajadores provenientes de aportaciones obligatorias y voluntarias, con el objetivo de financiar su retiro. Durante tu vida laboral, estos recursos estarán bajo resguardo y en el momento de tu retiro recibirás el monto ahorrado en pensiones mensuales. La también llamadas tasas se determinan por el porcentaje de ingresos que recibirás al concluir la vida laboral respecto a su último salario.

Según la OCDE y Banamex , una tasa cercana al 70% permite mantener un nivel de vida similar al de la etapa laboral activa, por lo cual el ahorro constante será clave para alcanzar ese nivel de vida que buscas.

Por ley, cualquier trabajador que esté dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE cuenta con una Afore; si eres trabajador independiente también puedes contratarla de manera directa.

Qué hace un plan personal de retiro

Los planes privados de pensión permiten configurar tu ahorro según tus requerimientos. Las empresas que lo ofrecen tienen la capacidad de diseñar esquemas que se ajusten a tus necesidades tanto de ahorro como de aportaciones. No importa la edad que tengas, puedes contratarlo con las instituciones financieras o aseguradoras. Los recursos suelen invertirse en instrumentos más sofisticados como fondos de inversión.

Estos planes se ofrecen en lo bancos, aseguradoras y casas de bolsa principalmente, por lo que el cliente debe acudir con la empresa para que le ayuden a diseñar su plan de inversión.

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Afore o plan de retiro privado: ventajas y desventajas

Independientemente de cuál esquema tengas en mente contratar es importante que consideres las siguientes características de estos esquemas, de acuerdo a Banamex , Consar, Profuturo y Fintual

Comisiones

Para este 2026, las Afores te cobran una comisión promedio de 0.54% anual sobre los recursos administrados. Los planes personales de retiro son más estrictos, ya que pueden incluir cargos extra como comisiones por administración, mantenimiento, costos asociados como seguros de vida y hasta penalizaciones en caso de retrasos o retiros anticipados.

Es muy importante que te informes bien al respecto de estos cargos antes de elegir un plan personal.

Impuestos

Tanto la Afore como el plan privado cuentan con beneficios en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este año, las aportaciones realizadas a tu Afore permiten deducir hasta el 10% de los ingresos, con un tope de casi 214,000 pesos. Adicionalmente mediante la subcuenta de aportaciones a largo plazo, es posible diferir el pago de impuestos hasta por 152,000 pesos.

El ahorrar voluntariamente es deducible de impuestos hasta 365,973 pesos, de acuerdo a la Ley del ISR

En los planes personales de retiro puedes hacer deducible hasta el 10% de tus ingresos acumulables, pero con un límite de 213,973 pesos

Rendimientos

Al cierre del 2025, el sistema de ahorro para el retiro tuvo rendimientos promedio nominales (sin descontar la inflación) de 16.8%, por su parte, los planes personales ofrecen rendimientos más variados, ya que dependen del perfil de cliente. Las ganancias pueden ir del 4% al 12% a tasa anual, igual sin quitar el alza de precios.

Disponibilidad de recursos

Por lo regular, en los planes de retiro, no puedes sacar tu dinero antes de los 65 años sin que debas pagar una penalización, lo cual permite que esos ahorros vayan creciendo sin interrupciones o retiros compulsivos.

Para el caso de las Afores, Si ya cumpliste 60 o 65 años de edad ya puedes solicitar una pensión. Existen dos opciones por las que el IMSS pensiona a los trabajadores. Aplican según los años en los que hayas cotizado al Instituto. Régimen 73 y Régimen 97, de acuerdo a la Consar.

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