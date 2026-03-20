Afore o plan de retiro privado: ventajas y desventajas
Independientemente de cuál esquema tengas en mente contratar es importante que consideres las siguientes características de estos esquemas, de acuerdo a Banamex , Consar, Profuturo y Fintual
Comisiones
Para este 2026, las Afores te cobran una comisión promedio de 0.54% anual sobre los recursos administrados. Los planes personales de retiro son más estrictos, ya que pueden incluir cargos extra como comisiones por administración, mantenimiento, costos asociados como seguros de vida y hasta penalizaciones en caso de retrasos o retiros anticipados.
Es muy importante que te informes bien al respecto de estos cargos antes de elegir un plan personal.
Impuestos
Tanto la Afore como el plan privado cuentan con beneficios en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En este año, las aportaciones realizadas a tu Afore permiten deducir hasta el 10% de los ingresos, con un tope de casi 214,000 pesos. Adicionalmente mediante la subcuenta de aportaciones a largo plazo, es posible diferir el pago de impuestos hasta por 152,000 pesos.
El ahorrar voluntariamente es deducible de impuestos hasta 365,973 pesos, de acuerdo a la Ley del ISR
En los planes personales de retiro puedes hacer deducible hasta el 10% de tus ingresos acumulables, pero con un límite de 213,973 pesos
Rendimientos
Al cierre del 2025, el sistema de ahorro para el retiro tuvo rendimientos promedio nominales (sin descontar la inflación) de 16.8%, por su parte, los planes personales ofrecen rendimientos más variados, ya que dependen del perfil de cliente. Las ganancias pueden ir del 4% al 12% a tasa anual, igual sin quitar el alza de precios.
Disponibilidad de recursos
Por lo regular, en los planes de retiro, no puedes sacar tu dinero antes de los 65 años sin que debas pagar una penalización, lo cual permite que esos ahorros vayan creciendo sin interrupciones o retiros compulsivos.
Para el caso de las Afores, Si ya cumpliste 60 o 65 años de edad ya puedes solicitar una pensión. Existen dos opciones por las que el IMSS pensiona a los trabajadores. Aplican según los años en los que hayas cotizado al Instituto. Régimen 73 y Régimen 97, de acuerdo a la Consar.