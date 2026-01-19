Publicidad

Revista Digital
Ciencia y Salud

Encuentran la mítica Basílica de Vitruvio, la construcción que inspiró a Leonardo Da Vinci

El Ministerio de Cultura de Italia confirmó el descubrimiento de la Basílica de Vitruvio, en Fano, provincia de Pésaro y Urbino, la cual inspiró el dibujo más conocido de Leonardo Da Vinci.
lun 19 enero 2026 09:05 PM
basilica-da-vinci.jpg
El descubrimiento de la Basílica de Vitruvio. (Facebook: Loretta Manocchi / Gallerie dell'Accademia di Venezia)

El centro de Italia es testigo de uno de los descubrimientos más relevantes de la arqueología y la arquitectura: hallaron los restos de la Basílica de Vitruvio, una edificación cuya ubicación había sido un misterio por 2,000 años.

El hito va más allá de la construcción del arquitecto militar Marco Vitruvio Polión, ya que esta obra, así como su creador, tuvieron una fuerte influencia en el dibujo renacentista "Hombre de Vitruvio" de Leonardo da Vinci.

Encuentran restos de la Basílica de Vitruvio en Italia

Los restos fueron localizados en la ciudad de Fano, ubicada en la provincia de Pésaro y Urbino en la región de Las Marcas, a la costa del mar Adriático.

“Llevábamos más de dos mil años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio”, dijo el alcalde de Fano, Luca Serfilippi en una conferencia con el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Guili.

El hecho fue calificado como un descubrimiento trascendental por parte de las autoridades italianas, y un “verdadero hito para la arqueología y la historia de la arquitectura occidental”, y ser equivalente al Tutankamón del siglo XXI.

De acuerdo con el reporte, encontraron unas grandes columnas durante las excavaciones en la Plaza Andrea Costa de Fano, que pertenecen a la legendaria Basílica de Vitruvio, el único edificio que el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión se atribuyó a sí mismo.

Vitruvio, célebre ingeniero y figura al servicio del César, dejó constancia de la obra en su tratado “De architectura" (Sobre arquitectura), construida sobre Fano, con un edificio de planta rectangular con una disposición específica de las columnas: ocho en el lado largo y cuatro en el lado corto, con la omisión de dos columnas en el punto que da al foro.

La identificación del yacimiento se produjo hace más de tres años, durante unos trabajos de arqueología preventiva vinculados al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) para la reurbanización y repavimentación de la Piazza Andrea Costa.

Y la precisión con la que los restos encontrados coinciden con las descripciones de Vitruvio dejaron atónitos a los expertos. Desde entonces, se determinó la posibilidad de que fuera la Basílica de Vitruvio, y fue confirmado recientemente por las autoridades italianas.

Para el ministro de Cultura de Italia, este momento “abre una nueva temporada para Fano y para las Marcas: no solo de investigación y estudio, sino también de valorización cultural y desarrollo territorial.”

“Un descubrimiento que refuerza el papel del patrimonio arqueológico como palanca de identidad, conocimiento y futuro, y que devuelve a la comunidad un fragmento fundamental de su propia historia, ahora finalmente visible y compartible”, comparte en redes sociales.

¿Qué tiene que ver con Leonardo Da Vinci?

Marco Vitruvio Polión no solo revolucionó la arquitectura con su tratado, sino también inspiriró a artistas del renacimiento como Leonardo Da Vinci, quien realizó el dibujo universalmente conocido como el “Hombre de Vitruvio”.

"Estudio de las proporciones corporales conocido como el Hombre de Vitruvio" de Leonardo da Vinci. (Gallerie dell'Accademia di Venezia)

De acuerdo con la Galería de la Academia de Venecia, el título original es “Estudio de las proporciones corporales conocido como el Hombre de Vitruvio”, e ilustra una figura humana masculina encerrada en una circunferencia y un cuadrado.

El dibujo fue realizado con las proporciones detalladas por Vitruvio en De architectura. Sin embargo, la Academia de Venecia señala que el dibujo no refleja las proporciones del arquitecto, sino a las medidas analizadas en “Sobre la estatua” de Leon Battista Alberti.

"Es probable que Leonardo no tuviera un conocimiento profundo del tratado de Vitruvio, que solo estaba disponible en latín, que no entendía.”

Más acerca del autor:

