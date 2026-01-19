Encuentran la mítica Basílica de Vitruvio, la construcción que inspiró a Leonardo Da Vinci

Encuentran restos de la Basílica de Vitruvio en Italia

Los restos fueron localizados en la ciudad de Fano, ubicada en la provincia de Pésaro y Urbino en la región de Las Marcas, a la costa del mar Adriático.

“Llevábamos más de dos mil años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio”, dijo el alcalde de Fano, Luca Serfilippi en una conferencia con el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Guili.

Una scoperta destinata a entrare nei libri di storia: a Fano è stata identificata con certezza la Basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura, l’unico edificio attribuibile senza dubbi al grande architetto romano.

🔗 https://t.co/jd9Mwehiyw pic.twitter.com/f8GAZdpozs — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) January 19, 2026

El hecho fue calificado como un descubrimiento trascendental por parte de las autoridades italianas, y un “verdadero hito para la arqueología y la historia de la arquitectura occidental”, y ser equivalente al Tutankamón del siglo XXI.

De acuerdo con el reporte, encontraron unas grandes columnas durante las excavaciones en la Plaza Andrea Costa de Fano, que pertenecen a la legendaria Basílica de Vitruvio, el único edificio que el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión se atribuyó a sí mismo.

Vitruvio, célebre ingeniero y figura al servicio del César, dejó constancia de la obra en su tratado “De architectura" (Sobre arquitectura), construida sobre Fano, con un edificio de planta rectangular con una disposición específica de las columnas: ocho en el lado largo y cuatro en el lado corto, con la omisión de dos columnas en el punto que da al foro.