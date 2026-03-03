Mexicanos en Medio Oriente: recomendaciones sobre visas, pasaporte y medidas ante alertas

Israel bombardeó este martes Teherán y se adentra con tropas terrestres en Líbano, al tiempo que Irán alcanzó con sus drones la embajada de Estados Unidos en Riad y varios países del Golfo, en el cuarto día de una guerra en Oriente Medio sin límite de tiempo.

Mexicanos en Líbano

Ante esta situación, se pide a los mexicanos que están en Líbano a mantenerse alejados de los suburbios del sur de Beirut, y en caso de no ser esencial la estancia en aquel país, se recomienda salir a través de los vuelos comerciales. En caso de alguna emergencia, se solicita comunicarse a través del siguiente correo electrónico: consularlib@sre.gob.mx

Y a los siguientes números telefónicos: 03 044 598 desde Líbano

Desde México: +961 3044 598

Mexicanos en Jordania

Para salir de Jordania es posible tomar un ferry desde Áqaba hacia los puertos de Taba y Nuweiba, Egipto, y debido a que el espacio aéreo está abierto únicamente de las 09:00 a las 18:00 (hora local), con posibles cierres intermitentes, se recomienda consultar el estado del vuelo a través de la página: qaiairport.com o llamar al teléfono: 065 00 2777

La Embajada recuerda que Egipto requiere una visa a los mexicanos que se tramita en los puertos de entrada. Para transitarse a El Cairo, la visa tiene un costo obligatorio de 35 dólares estadounidenses que se pagan en efectivo.

En caso de escuchar la sirena (tres sonidos cortos de 30 segundos) se debe dirigir a un sitio seguro y permanecer ahí hasta escuchar la sirena final (un sonido largo de un minuto). Las alertas provendrán de los canales oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania.

Actualización de información para la comunidad mexicana en Jordania. pic.twitter.com/sEb0jF9Q5P — Embamex Jordania (@EmbaMexJor) March 3, 2026

Mexicanos en Egipto

Debido a que los vuelos internacionales se mantienen sin interrupciones hasta el momento, se recomienda informarse solo a través de los canales oficiales en Egipto y seguir las recomendaciones de este país.

Evitar la zona norte del Sinaí y áreas cercanas a la frontera con Israel, incluyendo Taba salvo que sea estrictamente necesario.

Portar siempre una identificación oficial y el pasaporte.