Internacional

Mexicanos en Medio Oriente: recomendaciones sobre visas, pasaporte y medidas ante alertas

La Embajada mexicana llama a connacionales a tomar estas acciones en Medio Oriente debido a que siguen los ataques aéreos en diversos países por la guerra en Irán.
mar 03 marzo 2026 08:54 AM
Un hombre conduce una motocicleta por una carretera mientras detrás se eleva una alta columna de humo tras una explosión en la zona industrial de Fujairah el 3 de marzo de 2026. (Foto: iStock )

La Embajada Mexicana en países como Jordania, Egipto y Líbano, emiten una serie de recomendaciones a connacionales para que resguarden su integridad en medio de la crisis de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en donde desde el 28 de febrero se vive una serie de ataques aéreos.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local. AFP no ha podido verificar este saldo.

Israel bombardeó este martes Teherán y se adentra con tropas terrestres en Líbano, al tiempo que Irán alcanzó con sus drones la embajada de Estados Unidos en Riad y varios países del Golfo, en el cuarto día de una guerra en Oriente Medio sin límite de tiempo.

Mexicanos en Líbano

Ante esta situación, se pide a los mexicanos que están en Líbano a mantenerse alejados de los suburbios del sur de Beirut, y en caso de no ser esencial la estancia en aquel país, se recomienda salir a través de los vuelos comerciales. En caso de alguna emergencia, se solicita comunicarse a través del siguiente correo electrónico: consularlib@sre.gob.mx

Y a los siguientes números telefónicos: 03 044 598 desde Líbano

Desde México: +961 3044 598

Mexicanos en Jordania

Para salir de Jordania es posible tomar un ferry desde Áqaba hacia los puertos de Taba y Nuweiba, Egipto, y debido a que el espacio aéreo está abierto únicamente de las 09:00 a las 18:00 (hora local), con posibles cierres intermitentes, se recomienda consultar el estado del vuelo a través de la página: qaiairport.com o llamar al teléfono: 065 00 2777

La Embajada recuerda que Egipto requiere una visa a los mexicanos que se tramita en los puertos de entrada. Para transitarse a El Cairo, la visa tiene un costo obligatorio de 35 dólares estadounidenses que se pagan en efectivo.

En caso de escuchar la sirena (tres sonidos cortos de 30 segundos) se debe dirigir a un sitio seguro y permanecer ahí hasta escuchar la sirena final (un sonido largo de un minuto). Las alertas provendrán de los canales oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania.

Mexicanos en Egipto

Debido a que los vuelos internacionales se mantienen sin interrupciones hasta el momento, se recomienda informarse solo a través de los canales oficiales en Egipto y seguir las recomendaciones de este país.

Evitar la zona norte del Sinaí y áreas cercanas a la frontera con Israel, incluyendo Taba salvo que sea estrictamente necesario.

Portar siempre una identificación oficial y el pasaporte.

Plumas de humo se ollan después del bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 2 de marzo de 2026. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por Oriente Medio el 2 de marzo con Hezbolá del Líbano entrando en la refriega y una base aérea británica en Chipre fue atacada.
Internacional

Los aliados de Irán y Estados Unidos en su nuevo conflicto

EU pide a connacionales salir de 14 países de Medio Oriente

Washington solicitó a los estadounidenses que abandonen 14 países de Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda bélica después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes.

"Sería un acto de guerra", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghai, en conferencia de prensa en Teherán.

Irán multiplicó sus ataques contra objetivos estadounidenses en la región.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico, amenazaron a Estados Unidos e Israel con abrir "las puertas del infierno" a sus "enemigos".

Teherán ya luce como una ciudad fantasma, aunque sigue el estruendo de las explosiones, de acuerdo con periodistas de la AFP, al igual que en Karaj, al oeste de Teherán, y en Isfahán, en el centro del país.

Israel anunció el martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán.

El sábado 28 de febrero, al comienzo de la operación, en la que murió el líder supremo iraní Ali Jamenei, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, precisó que, aunque sería bienvenido, no es "el objetivo" de la guerra, que podría durar semanas o incluso "mucho más, según Washington.

Se trata ante todo, según Israel, de impedir que Irán se dote de la bomba atómica y de destruir sus capacidades balísticas.

Con información de AFP

