La crisis de memoria RAM subirá 14% el precio de los smartphones

Tanta IA en centros de datos ha reducido la oferta para dispositivos de consumo y provocará una subida en el precio de los teléfonos inteligentes en todo el mundo.
mar 03 marzo 2026 08:28 AM
Los smartphones serán hasta 14% más caros este año y la 'culpa' es de la IA y la memoria RAM, ¿por qué?
De acuerdo con el reporte de IDC, el segmento premium tiene mayor margen para absorber el incremento de costos, pero en la gama media y de entrada el golpe será más evidente.
 (Foto: webphotographeer/Getty Images)

Tanta fiebre por la inteligencia artificial enfermará los bolsillos de los usuarios de smartphones. Las proyecciones de IDC indican que el precio promedio de los teléfonos inteligentes aumentará este año hasta 14%.

Detrás de este incremento está el mercado de la memoria DRAM, que atraviesa una presión inédita. La explosión de la IA disparó la demanda de chips de alto desempeño para centros de datos, utilizados por gigantes como Google, Microsoft o Amazon. Los fabricantes, principalmente Samsung, SK Hynix y Micron, respondieron priorizando la producción de memorias más rentables para servidores, lo que ha reducido la oferta destinada a dispositivos de consumo, como teléfonos inteligentes.

El resultado es un aumento sostenido de precios. Francisco Jeronimo, vicepresidente de dispositivos a nivel mundial en IDC, señaló que la DRAM podría encarecerse hasta 40% en 2026, tras incrementos ya observados el año pasado, lo que además tendrá un impacto en la industria de teléfonos inteligentes.

“Lo que estamos presenciando no es una restricción temporal, sino una conmoción similar a un tsunami que se origina en la cadena de suministro de memorias, con efectos dominó que se extienden a toda la industria de la electrónica de consumo”, precisó Jeronimo en el reporte de la consultora.

Además, la memoria, que hace algunos años representaba cerca de 10% del costo de un dispositivo, ahora puede alcanzar hasta 30% en modelos avanzados por la misma razón, la IA. Mientras que hace pocos años un equipo promedio funcionaba con 4 o 6 GB, hoy los modelos integran entre 8 y 12 GB para soportar funciones de inteligencia artificial en el dispositivo, desde asistentes contextuales hasta procesamiento de imagen y traducción en tiempo real.

“Cuando hablamos con nuestros clientes, la IA sigue siendo un elemento clave, pero el desempeño, la cámara y la batería siguen siendo prioridades. Por eso seguimos invirtiendo en hardware para sostener esas capacidades”, señaló Woon-Jooi Choi, director de operaciones de la división Mobile eXperience (MX) y presidente en Samsung Electronics.

De acuerdo con el reporte de IDC, el segmento premium tiene mayor margen para absorber el incremento de costos, pero en la gama media y de entrada el golpe será más evidente.

En mercados emergentes, como América Latina, donde el precio es un factor decisivo, la presión es doble.

“No vemos la inteligencia artificial como una función premium, sino como una infraestructura disponible para todos, como la electricidad”, señaló HS Joo, presidente y CEO de Samsung Electronics Latinoamérica.

Sin embargo, esa democratización enfrenta límites económicos, pues el encarecimiento de los componentes podría obligar a hacer ajustes.

El impacto comenzará a sentirse desde este mismo año, conforme los nuevos modelos incorporen mayores capacidades de IA y reflejen los costos de memoria en sus precios finales. De hecho, algunos lanzamientos recientes ya muestran incrementos respecto a generaciones anteriores, aunque las marcas eviten vincularlos directamente con la crisis de componentes.

La presión sobre la memoria y los semiconductores afecta a toda la industria tecnológica, desde la automotriz hasta la de electrónica de consumo.

“El precio de la memoria está aumentando de forma sustancial y la oferta es limitada, esto impactará no solo a los móviles, sino también a otros sectores”, advirtió Jooi.

IDC prevé una contracción del 12.9% en los envíos globales de smartphones, incluso mientras el ingreso total se sostiene por el aumento de precios.

