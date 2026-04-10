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Astronautas de Artemis II regresan a la Tierra tras rodear la Luna; amerizan con éxito en el Pacífico

La cápsula Orión soportó temperaturas de más de 2,700 °C durante el reingreso. Tras desplegar 11 paracaídas, la tripulación fue recuperada.
vie 10 abril 2026 06:26 PM
Artemis II
La misión Artemis II concluyó con éxito tras el regreso de cuatro astronautas a la Tierra.
 (-/AFP)

La misión Artemis II concluyó con éxito este 10 de abril de 2026 cuando la cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, marcando el regreso seguro de los cuatro astronautas que realizaron el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

El amerizaje ocurrió a las 20:07 horas EDT (18:07 horas tiempo del centro de México), tras una compleja secuencia de reingreso atmosférico y descenso asistido por paracaídas que puso fin a una misión de aproximadamente 10 días en el espacio profundo.

A bordo de la nave viajaban los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Canadian Space Agency Jeremy Hansen, quienes completaron una misión histórica que llevó nuevamente a seres humanos a volar alrededor de la Luna por primera vez desde Apollo 17 en 1972.

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Reingreso: la fase más peligrosa del regreso

El momento más crítico ocurrió durante el reingreso a la atmósfera terrestre, cuando la cápsula enfrentó temperaturas superiores a 2,700 grados Celsius.

Durante esta etapa, el escudo térmico de Orión fue puesto a prueba mientras la nave descendía a gran velocidad hacia la Tierra. Además, se produjo un breve periodo de pérdida de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, una fase prevista dentro del perfil de reentrada.

Tras atravesar la atmósfera, la cápsula desplegó su sistema de 11 paracaídas, que redujeron la velocidad de la nave de unos 480 kilómetros por hora (300 mph) a cerca de 32 kilómetros por hora (20 mph) antes del impacto controlado con el océano.

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Recuperación en el Pacífico

Después del amerizaje, equipos de recuperación de la Armada de EU se dirigieron al punto de descenso para asegurar la cápsula y trasladar a la tripulación a un buque de apoyo.

Una vez recuperados, los astronautas comenzaron el protocolo médico inicial, una evaluación rutinaria que se realiza tras misiones espaciales para revisar su estado físico luego de varios días en microgravedad.

De acuerdo con la NASA, la misión fue exitosa, ya que permitió probar sistemas clave de la nave Orión y recopilar datos fundamentales para las futuras misiones del programa Artemis.

Una luna llena se levanta cuando el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion, integrados para la misión Artemis II, se ven en la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de febrero de 2026 antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.
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Un paso clave para volver a la Luna

La misión Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 a bordo del cohete Space Launch System desde el Kennedy Space Center en Florida.

Durante el viaje, la nave realizó una maniobra de asistencia gravitatoria alrededor de la Luna, pasó por su lado oculto y capturó imágenes del satélite natural antes de iniciar el trayecto de regreso a la Tierra.

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El vuelo forma parte del programa Artemis Program, cuyo objetivo es regresar astronautas a la superficie lunar en los próximos años y preparar futuras misiones hacia Marte.

Con el regreso exitoso de Artemis II, la NASA da un paso clave hacia su siguiente objetivo: Artemis III, la misión que buscará llevar nuevamente astronautas a caminar sobre la Luna por primera vez desde la era Apolo.

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