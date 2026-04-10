Astronautas de Artemis II regresan a la Tierra tras rodear la Luna; amerizan con éxito en el Pacífico

La misión Artemis II concluyó con éxito este 10 de abril de 2026 cuando la cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, marcando el regreso seguro de los cuatro astronautas que realizaron el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

El amerizaje ocurrió a las 20:07 horas EDT (18:07 horas tiempo del centro de México), tras una compleja secuencia de reingreso atmosférico y descenso asistido por paracaídas que puso fin a una misión de aproximadamente 10 días en el espacio profundo.

A bordo de la nave viajaban los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Canadian Space Agency Jeremy Hansen, quienes completaron una misión histórica que llevó nuevamente a seres humanos a volar alrededor de la Luna por primera vez desde Apollo 17 en 1972.