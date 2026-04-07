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De la manufactura de componentes a la creación de ecosistemas inteligentes

La digitalización de los procesos no es un lujo tecnológico, sino una respuesta a mercados dinámicos que exigen excelencia operativa y eficiencia energética en tiempo real.
mar 07 abril 2026 05:01 AM
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Para sectores críticos como el automotriz, el aeroespacial y el de equipo de servicios alimentarios (Food Service), contar con sistemas de alta eficiencia es hoy la herramienta principal para alcanzar las metas globales de cero emisiones netas, considera Federico Zoppas. (greenbutterfly/Getty Images)

La manufactura global ha llegado a un punto de inflexión donde el producto físico, por excelente que sea, ya no es suficiente para sostener la competitividad. En el contexto actual, la industria está transitando hacia un modelo de soluciones integrales que no solo cumplen una función técnica, sino que crean ecosistemas interconectados.

Esta evolución, observada en polos de desarrollo como el Bajío mexicano, revela las tres macrotendencias que dictarán la supervivencia corporativa en la próxima década: la digitalización profunda, la descarbonización mandatoria y la precisión exigida por la nueva economía espacial.

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La integración progresiva de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) está transformando radicalmente la relación entre el proveedor y el cliente industrial. Ya no se trata solo de suministrar hardware térmico o mecánico; el objetivo es ofrecer sistemas que permitan optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental mediante la precisión de los datos.

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Esta digitalización de los procesos no es un lujo tecnológico, sino una respuesta a mercados dinámicos que exigen excelencia operativa y eficiencia energética en tiempo real. Para sectores críticos como el automotriz, el aeroespacial y el de equipo de servicios alimentarios (Food Service), contar con sistemas de alta eficiencia es hoy la herramienta principal para alcanzar las metas globales de cero emisiones netas.

La madurez industrial de México, particularmente en regiones como San Luis Potosí, ha permitido que el país deje de ser visto únicamente como un nodo de manufactura para Norteamérica y se consolide como un centro de competencia estratégico a nivel global.

Talento de Ingeniería: El país ha demostrado contar con un capital humano excepcional capaz de liderar innovaciones de alta precisión.

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Integración de Cadenas Limpias: México es hoy un terreno fértil para la adopción de mejores prácticas internacionales en sostenibilidad, facilitando la integración de suministros más limpios.

Ingeniería Exportable: La capacidad técnica local permite que desde aquí se desarrollen tecnologías que benefician a cadenas de valor en todo el mundo.

El salto hacia la economía espacial —que incluye desde vehículos eléctricos hasta tecnología para satélites— exige estándares de calidad donde la experiencia técnica se convierte en una ventaja competitiva insustituible. En este nivel de sofisticación, el calentamiento industrial y la gestión térmica dejan de ser procesos básicos para transformarse en una ciencia de precisión.

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A medida que las industrias avanzan en 2026, queda claro que la precisión científica es la llave para un futuro industrial más limpio y conectado. El desafío para los líderes del sector en México no es solo mantener la producción, sino continuar invirtiendo en el desarrollo de talento local para enfrentar retos tecnológicos que hoy apenas empezamos a vislumbrar.

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Nota del editor: Federico Zoppas es Managing Director Zoppas Industries Heating Element Technologies. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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