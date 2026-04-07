La misión Artemis II de la NASA es un hito en la historia de la humanidad porque llevó nuevamente al hombre a la Luna, y una de sus tripulantes, Christina Koch , se convirtió en la primera mujer en participar en un viaje de este tipo.

Sin embargo, una de las imágenes que dio la vuelta al mundo no fue precisamente la del satélite natural de la Tierra, sino la de un envase de Nutella que flotaba en la nave espacial mientras los tripulantes interactuaban entre sí.