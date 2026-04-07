La misión Artemis II de la NASA es un hito en la historia de la humanidad porque llevó nuevamente al hombre a la Luna, y una de sus tripulantes, Christina Koch , se convirtió en la primera mujer en participar en un viaje de este tipo.
Sin embargo, una de las imágenes que dio la vuelta al mundo no fue precisamente la del satélite natural de la Tierra, sino la de un envase de Nutella que flotaba en la nave espacial mientras los tripulantes interactuaban entre sí.
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¿Por qué se llevaron Nutella a la misión Artemis II?
La crema Nutella formó parte del menú que diseño la NASA para los tripulantes de la misión.
Menú de los astronautas
Artemis II contó con 189 opciones de alimentos y bebidas. No hubo disponibilidad de comida fresca para que no dispersaran migas o residuos que flotaran y dañaran a los dispositivos de la cabina.
Entre los alimentos que estuvieron a disposición de los astronautas están los siguientes:
-Ensaladas de frutas y mango
-Tortillas
-Pan plano
-Carne de res a la barbacoa
-Macarrones con queso
Verduras como coliflor, brócoli o calabaza
-Almendras y nueces
-Granola con arándanos
-Café
-Té verde
-Limonada
-Sidra de manzana
-Cocoa
-Bebidas saborizadas
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¿Quién es el dueño de Nutella?
Esta marca pertenece a Ferrero, empresa que fundada en 1946 por Pietro Ferrero en la región del Piamonte, Italia.
Actualmente, Ferrero y sus productos tienen presencia en más de 170 países. La multinacional cuenta con 47,000 empleados y opera el liderazgo de la tercera generación familiar.
El actual propietario es Giovanni Ferrero, quien asumió el cargo tras los fallecimientos de su padre y hermano en 2015 y 2012 respectivamente.
¿Cómo se fabrica Nutella?
Ferrero detalla que la receta de esta crema de avellana combina siete ingredientes que son los mismos con los que se fábrica en los países en donde se vende y son los siguientes:
En julio de 2025, Ferrero, también dueño de las marcas Kinder y Ferrero Rocher, acordó la compra del grupo estadounidense WK Kellogg, una de las compañías de cereales más importantes del mundo.
Ambas empresas anunciaron que la operación tuvo un valor total de 3,100 millones de dólares, incluyendo deuda. Esta adquisición amplió la presencia y el portafolio de Ferrero en la industria de alimentos procesados.