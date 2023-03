Para la declaración 2022, el fisco pide a empresas capturar información comparativa entre 2021 y 2022, y el problema que se tiene es que no se pueden hacer los registros de la información de manera completa.

“Consideramos que sería muy buena una prórroga, por parte del SAT, por la problemática que día con día se sigue teniendo , incluso cuando estás cargando la información y ya estás por enviarla, en ocasiones se borra la información”, explicó Ramírez.

Detalló que un plazo de 15 días es suficiente para cumplir con la declaración anual, o actualizar el sistema para que los contribuyentes puedan cargar la información.

“No es que no se quiera presentar, si no que no se tienen los datos, hay quienes están haciendo declaraciones complementarias, y no se pueden ver esas aclaraciones”, culminó.