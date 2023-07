Los non fungible token o NFT (tokens no fungibles) representan activos tanto digitales como físicos en la red blockchain, son indestructibles y no se pueden falsificar. Utilizan la misma tecnología que las criptomonedas, pero no se puedes dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se compran y se venden.

A través de campañas para usuarios, colecciones conjuntas y promociones exclusivas para la comunidad Bito, la empresa impulsará la oferta de NFTs deportivos.

“El mercado de los NFT es una visión distinta y nos ayuda para que muchos usuarios que quieren entender mejor estos activos y que uso le pueden dar, en este caso será que los acerquen a experiencias deportivas”, comentó Bárbara González Briseño, CEO de Bitso en México.

“Estamos convencidos de que nos dará la oportunidad de llevar esa pasión deportiva al mundo Web3”, añadió.

Lo que busca Bitso es democratizar el acceso a la tecnología de la web3, así como ser el punte para que sus usuarios la utilicen de una forma sencilla y simple, siempre y cuando se tenga conexión a internet.

“Nuestra responsabilidad como empresa líder en Latinoamérica, es crear estos puentes para que la gente esté cada vez más cerca de este ecosistema. Iniciativas como esta crean que la gente empiece a borrar el miedo para que se acerquen a este tipo de activos”, dijo Bárbara González.

Los usuarios tendrán acceso a boletos VIP, artículos autografiaos y connivencias con jugadores, entre otros beneficios.

Se espera un crecimiento de 33.4% en el mercado de NFT entre 2022 y 2028 y un aumento en el valor de gasto en los tokens no fungibles de 5,777 millones de dólares hasta 2028, informó en un comunicado Bitso, cuya base de usuarios en México asciende a 7 millones y más de 1,500 empresas.

Actualmente Bitso tiene tokens de equipos como Tigres y Barcelona. “La gente quiere tener acceso a experiencias únicas”, aseguró la CEO de Bitso México.