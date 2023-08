S&P rebaja calificación de varios bancos estadounidenses

S&P recortó las calificaciones de Associated Banc-Corp y Valley National Bancorp por los riesgos de financiación y la mayor dependencia de los depósitos intermediados, mientras que las de UMB Financial Corp, Comerica Bank y KeyCorp fueron rebajadas por las grandes salidas de depósitos y las tasas más altas predominantes.

S&P recortó de "estable" a "negativa" la perspectiva de S&T Bank y River City Bank, citando una mayor exposición a propiedades comerciales (CRE, por su sigla en inglés).

La medida de la agencia encarecerá el endeudamiento del debilitado sector bancario, que trata de sacudirse los efectos de la crisis de principios de año, cuando la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank desencadenó una pérdida de confianza y provocó una retirada masiva de depósitos en varias entidades regionales.

Los costos del endeudamiento en todo el mundo también se han disparado y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzaron el martes su nivel más alto en 16 años, mientras la caída de los mercados de renta fija entraba en su sexta semana, a pesar de que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subían, impulsados por los valores de crecimiento de gran capitalización.

La acción de la agencia de calificación se produjo semanas después de rebajas similares por parte de su homóloga Moody's, que a principios de este mes rebajó la calificación de 10 bancos estadounidenses y colocó a seis, entre ellos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial, en revisión para posibles rebajas.

Un analista de Fitch, la última de las tres principales agencias de calificación, también declaró a CNBC la semana pasada que varios bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan Chase, podrían ver rebajadas sus calificaciones si el "entorno operativo" del sector se deteriorara aún más.

Con información de Reuters