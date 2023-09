Gerardo Fernández Noroña

¿Iría por una Reforma Fiscal? ¿Cuándo? ¿Qué ajustes a los ingresos y gastos haría?

Sí, progresiva. Debe hacerse un congreso constituyente que haga una profunda reforma a la Constitución del 17, eche atrás las reformas neoliberales, recupere todo lo que es el pueblo… Es necesario un régimen tributario progresivo. Eso quiere decir que quien más gana más pague más.

¿Qué rol jugarían los empresarios en su gobierno?

El que quieran jugar. Si quieren colaborar, si quieren impulsar, si quieren fortalecer la economía mixta, bienvenidos. Si quieren irse como opositores, bienvenidos.

¿Cuál es el mayor pendiente en materia económica que hay en el gobierno actual o en la administración actual o en el momento actual?

Hay muchos pendientes que no son de la administración actual. Hay una injusticia social de siglos, no de décadas. Eso hay que resolverlo. Ningún niño o ninguna niña debe trabajar. Nosotros tenemos que hacer que nadie viva en condición de calle. Tenemos que hacer que la gente coma tres veces al día. Esas cosas tenemos que resolverlas.

Ricardo Monreal

¿Iría por una reforma fiscal?

Si, es impostergable y ampliar la base de contribuyentes, convertir en formal la informalidad, y ser muy eficaces en la recaudación, pero también introducir la progresividad fiscal, es decir, que pague más el que gana más y el que recibe más utilidades. Eso es propio de los países avanzados y México se ha quedado rezagado.

Ya llegó la hora de una política fiscal integral. Las condiciones están dadas y es impostergable. No siempre es popular una reforma fiscal, pero es necesaria para cualquier nación y cualquier país.

¿Qué rol jugarían los empresarios en su eventual gobierno?

Fundamental, porque son los empleadores. Se trata de no exentarlos de ninguna obligación, sino que los convenciéramos del compromiso social que tienen para con la gente. Y facilitarles los trámites con ventanillas únicas, desregulación, reforma fiscal, trámites, apertura. Todo se puede.

¿Cuál es el mayor pendiente en materia económica que deja el gobierno?

Yo diría que el de Pymes y Mipymes, la parte de respaldo financiero, creo que pudimos haber enfocado más fuerza, más respaldo a los pequeños y los medianos empresarios, son los que lo necesitan más y son los que generan más empleo. La pandemia causó estragos que no se han superado del todo. El presidente realmente no hizo cambios, no hizo reformas, no aplicó nuevos impuestos. Los empresarios deben de estar contentos porque obtuvieron ganancias, han obtenido ganancias con creces muy altas, más que en otros sexenio

Marcelo Ebrard

¿Iría para una reforma fiscal?

Se van a tener que hacer algunos ajustes fiscales, pero sería muy temprano decirlo ahorita, pero eso siempre se tiene que revisar. Pero no estoy planteando crear nuevos impuestos o subir la tasa de impuestos. Vamos a verlo.

¿Qué rol jugarán los empresarios en un eventual gobierno?

Muy importantes. Son una parte sustantiva.

¿Cuál es el mayor pendiente en materia económica que deja el gobierno actual?

Tienes que consolidar todo lo que has hecho o todos los proyectos que has hecho que implican en estos próximos años apuntalarlos para que tengan los resultados que se quieran: refinería, Tren Maya, Transísmico. Eso sería lo principal en materia económica a reforzar estos años que vienen.

Claudia Sheinbaum

¿Iría por una reforma fiscal?

En este momento no lo pensaría, por supuesto que hay que estudiarlo más, si se siguiera disminuyendo la evasión fiscal, todavía habría muchos más ingresos, todavía hay facturas ilegales, al mismo tiempo (hay que) facilitar el pago de impuestos yo que creo que es algo importante que permitiría mayor recaudación antes de estar pensando en aumentar impuestos.

El ingreso por aduanas es de alrededor de un billón de pesos. Si tú tienes más ingresos por aduanas, eliminando obviamente corrupción y potenciando el desarrollo de nuestro país a partir de exportaciones e importaciones, evidentemente vas a tener mucho más ingresos.

¿Qué rol jugarían los empresarios en su gobierno?

La iniciativa privada en el país es muy importante. Que la inversión se siga dando es importantísimo, el problema es la corrupción que se dio en el pasado y que además un grupo era quien gobernaba más que un poder democrático. Yo creo que esa división entre el poder económico y el poder político se dio con este gobierno y hay que mantenerla. Pero de que las inversiones son necesarias en el país, son necesarias eliminando la corrupción. Lo que tenemos que pensar es que la inversión privada genere también bienestar en el país. El modelo de un país que vende al mundo la mano de obra barata generó desigualdad y generó pobreza.

¿Cuál sería el pendiente en materia económica que debe retomar?

Seguir trabajando por el bienestar. Sí podemos hablar de crecimiento económico, sí podemos hablar de inversiones, pero nuestro indicador tiene que ser siempre el bienestar de las y los mexicanos.

La Encuesta de Ingreso-Gasto (del Inegi) habló de disminución de desigualdades, reducción de la pobreza y creo que eso tiene que ser un indicador fundamental además de la sustentabilidad.

Xóchitl Gálvez

¿Iría por una Reforma Fiscal?

Primero iría por dejar de tirar el dinero. Una refinería que iba a costar 8,000 millones, que lleva 18,000 millones y que amenaza que va a costar más de 20,000 millones y que no va a estar lista hasta 2025 es un grave riesgo, porque ya tenemos pérdidas fiscales brutales. Tu hiciste un modelo de negocio que funcionaba en 2022 con 8,000 millones de dólares. Yo quiero ver el nuevo modelo de negocio. ¡Es un desastre! Entonces hemos perdido o hemos gastado de más 200,000 millones de pesos en esa refinería.

Llevamos un Tren Maya que iba a costar 120,000 millones y ya está llegando a cerca de los 400,000 millones. O sea, dinero hay, lo hemos tirado. ¿Por qué hacer en este momento una reforma fiscal si el dinero público lo hemos tirado a la basura? Primero por ineptos y también por bandidos. Entonces, primer tema, hacer un buen manejo de los recursos públicos. Dos, generar confianza, hacer políticas públicas claras para que lleguen nuevas inversiones.

¿Qué rol jugarían los empresarios en su gobierno?

Un rol importante porque son los que generan riqueza, generan empleo. ¿Qué pediría yo? Pues que tengamos empleos mejor pagados, que paguen sus impuestos. ¿Y qué les daría yo a cambio? Certeza jurídica, no estarlos persiguiendo, no estigmatizarlos, no odiarlos. No solo empresas de manufactura, de maquila, sino de “mentefactura”, empresas relacionadas a la robótica, a la inteligencia artificial, al futuro, a la aeronáutica, a los autos eléctricos, al hidrógeno verde.

¿Cuál es el mayor pendiente en materia económica que deja este gobierno?

A mí me parece que el Tratado de Libre Comercio. Deja pendiente esta consulta en materia energética, en materia del campo. Todo por violar la certeza jurídica del tratado. Tenemos que entender que nuestro país, nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos y Canadá. Muchos de los empleos vienen de allá. No puede presumir el presidente las remesas, porque esas no son un éxito económico.