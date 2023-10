Actualmente, el precio del petróleo que cotiza en Nueva York ronda los 90 dólares, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que este año la economía global crecerá 3%, previsión que no contemplaba el actual conflicto.

Los economistas advierten en el reporte Wider War in Middle East Could Tip World Economy Into Recession que las intervenciones directas o indirectas de más países generarían presiones a la economía internacional.

Todo ello sin restar la importancia a la pérdida de vidas humanas inocentes que se han registrado durante el conflicto.

Además, la economía global aún resiente los efectos generados por la pandemia del covid y la invasión rusa a Ucrania, que terminó dañando las cadenas de suministro a nivel internacional.

Cabe recordar que la guerra israelí árabe de 1973 provocó un embargo petrolero y años de estanflación (estancamiento económico con altas tasas de inflación) en las naciones industrializadas por varios años.

Los especialistas de Bloomberg Economics plantearon tres escenarios de la guerra con sus diferentes consecuencias económicas y financieras. Sin embargo, en todos los casos hay amenazas de alta inflación, repunte de los precios del petróleo y lento crecimiento económico, aunque con diferentes magnitudes.

1. Las hostilidades siguen confinadas en gran medida a Gaza e Israel.

En este caso, el precio del petróleo subiría cerca 4 dólares respecto al precio actual con un aumento inflacionario adicional de 0.1 puntos porcentuales y una caída del PIB global de 0.1 puntos porcentuales.

2. El conflicto se extiende a los países vecinos, donde Líbano y Siria que albergan milicias respaldadas por Teherán, jugarían un papel central en el conflicto, pero sin una intervención directa .

En este escenario, el barril de crudo subiría hasta 8 dólares en relación a la actual cotización con un aumento inflacionario adicional de 0.2 puntos porcentuales y una caída del PIB global de 0.3 puntos porcentuales.

3. Se desata una escalada hacia un intercambio militar directo entre los países regionales enemigos (Israel e Irán).

En esta proyección, los petroprecios treparían en más de 64 dólares con un aumento inflacionario adicional de 1.2 puntos porcentuales y una caída del PIB global de 1 punto porcentual.