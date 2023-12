El salario mínimo igualará máximo histórico el próximo sexenio, prevé Conasami

“Ahora que el salario mínimo ha llegado a un nivel no suficiente, pero al menos digno (…), dependiendo de quien gane (la elección de 2024), esperaría que el plan del próximo sexenio sea llegar a ese máximo histórico, pero no solamente en la Zona Libre de la Frontera Norte, sino en todo el país y así se estaría recuperando 100%”, explicó el dirigente de la Conasami.

¿Contra qué países se puede comparar el salario mínimo en México?

Más que comparar a México con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nos fijamos en América Latina. En 2018, de 19 países que tienen salario mínimo, México era el número 16 y se colocará en el sitio número 6 en 2024, superado por países como Ecuador, Belice y Chile.

¿Qué esperar de los próximos aumentos al salario mínimo?

En 2020 se aprobó que la Conasami no puede aprobar aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación. Está en la Ley Federal del Trabajo. Calculo que, en los próximos años, si existe el compromiso de que el salario mínimo recupere todo lo que perdió, los aumentos estarán algunos puntos porcentuales por arriba de la inflación.

¿De cuánto ha sido la recuperación del salario mínimo?

La recuperación desde 2018 hasta 2024, incluyendo la inflación del año que viene, se ha dado una recuperación de 110%. Pero eso no significa que el salario mínimo haya llegado al nivel más alto, que es el que tenía en 1976.

El porcentaje 110 sobre un número pequeño, que era 88 pesos diarios, no es lo mismo que 75% sobre un número grande, que era 371 pesos, cuando era más alto.

La Zona Libre de la Frontera Norte ya rebasó ese máximo histórico; con los 375 pesos diarios de 2024 va a estar cuatro pesos por arriba del que ha sido el salario mínimo más alto en la historia de México.

A principios de los años 90 el salario había perdido 75% de poder adquisitivo. Luego lo que pasó es que el salario mínimo se estancó, no perdía, pero tampoco subía. Desde Salinas hasta 2018 el salario mínimo aumentó dos pesos reales cada año.

¿Cuántos trabajadores se benefician de los aumentos al salario mínimo?

El salario mínimo va afectando a los que ganan el mínimo y un poco más. Por ejemplo, calculamos que 8.9 millones de trabajadores registrados en el IMSS tendrán un aumento de salario.

En el sector informal, o los que se autoemplean, toman el salario mínimo como una referencia, sin que llegue a ser de 20%, pero sí estamos viendo incrementos de entre 10% y 15%.

¿Qué representa que en cinco de los seis años de esta administración se haya logrado un consenso?

Se espera que el sector obrero apoye incrementos de esta magnitud. Eso no es una sorpresa. No ha sido tan fácil que el sector empresarial esté acompañando casi siempre la idea -de los aumentos de esta magnitud-. Lo que he visto en estos casi cinco años es que el sector empresarial tenía una idea muy clara, que era necesario subir el salario mínimo.

Ellos se benefician de cierta manera porque el consumo aumenta, y eso beneficia a las empresas, sobre todo a las pequeñas y las medianas. Después de la pandemia eso se complicó, porque piensan que los aumentos tienen que ser graduales, o más bajos.

En Conasami hemos mostrado el impacto que tiene el salario mínimo en ventas. Eso ha hecho que cambie su perspectiva; entre más información es más fácil que tomen decisiones.