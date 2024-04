Para Jesús Carrillo, director de economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la balanza de las propuestas en materia de nearshoring de Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM), de Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) y de Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadado), queda en una posición neutra, es decir, hay buenas propuestas, pero falta, y algunas están fuera de la realidad.

En cuanto a las pocas realistas, está un tema de Sheinbaum sobre fortalecer los parques industriales en el sureste, "yo creo que es complicado hablar de que los proyectos nuevos que vengan de otros países se instalen allá. Eso no me parece tan factible, porque no es una región con una tradición manufacturera".

Pero sí hay algunos proyectos que se pueden mover del centro y norte del país hacia el sur.

"Se puede hacer espacio en el centro y norte para otros proyectos, (...) es como un nearshoring dentro del nearshoring, un desplazamiento interno también de las inversiones", algo que nadie a tocado abiertamente en su campaña, comenta el especialista del IMCO.

Carrillo apunta que otro aspecto donde falta afinar más las propuestas para el nearshoring es atender las vocaciones de las entidades o regiones.

"Hay algunas cosas que son posibles quizás en Chihuahua, pero no en Querétaro y viceversa. Falta ver que se diga algo más específico".

También, las candidatas y el candidato han mencionado la consolidación con Norteamérica; sin embargo, les falta presentar su estrategia rumbo a la revisón del T-MEC en 2026.

"Ahí hay algunos puntos que creo no se mencionan. Por ejemplo, que viene en 2026, una revisión del tratado y que hay que estar preparados para eso".

Aunado a lo señalado, algo que no debe dejarse de lado es cómo se va a garantizar el talento humano calificado que requieran las empresas, tema que tampoco han tocado los candidatos.