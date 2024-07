A 4 años del T-MEC, exnegociadores advierten puntos de conflicto en revisión

En los primeros cuatro meses del año, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos registran un incremento de 53% contra el mismo periodo de 2020, año en que entró en vigor el tratado. Y el que se tiene con Canadá creció 55%.

Con este escenario, no debe perderse de vista la importancia del T-MEC para los tres países, en vísperas no solo de la revisión que se dará dentro de dos años, sino de las elecciones en Estados Unidos, con el posible regreso de Donald Trump al poder, puntos del acuerdo que no se han terminado de implementar, así como el impacto que puedan causar las reformas constituciones del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el gigante asiático, China, que está causando incomodidad.

Los puntos álgidos de la revisión

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE) reunió a los exjefes negociadores del T-MEC, quienes compartieron sus reflexiones hacia la revisión, si bien, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum ha dicho que se tratará de algo menor, puede que esto no sea del todo así, pues señalan que no hay que olvidar que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que será incómoda.

Guillermo Malpica, exjefe negociador de Servicios, inversión, energía y movilidad temporal, comentó que las piezas claves para este proceso serán un equipo negociador con experiencia y sólido, un cuarto de junto (sector empresarial), que sea atendido en sus recomendaciones, y canales de comunicación con Estados Unidos y Canadá, de lo contrario no va a funcionar.

Agregó que hay que estar atentos al riesgo de una controversia de inversionista-Estado en energía, esto ante el constante intento del gobierno federal de modificar la ley para privilegiar a Pemex y a CFE, en detrimento de los inversionistas estadounideneses, principalmente.

Fernando Meyer, responsable de los capítulos de Telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios financieros, apuntó que un personaje que también será fundamental es la o el subsecretario de Comercio Exterior que designe el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En la parte de telecomunicaciones se puede dar un tema álgido de concretarse la desaparición de órganos autónomos, como es el caso del IFT, pues en el T-MEC se determinó el requerimiento de un organismo independiente, además Estados Unidos seguirá atento que se respete la reforma estructural que se puso en marcha en el sexenio de Enrique Peña Nieto, "creo que esto no sería un asunto muy terso".

A la propuesta de desaparición de órganos autónomos, la otra reforma que está causando inquietud y puede entrar en la discusión de la revisión es la del Poder Judicial.