Polos de desarrollo en el sureste estarán en funcionamiento con Sheinbaum: Index

"Hemos tenido pláticas de hace varios meses con la secretaria de Economía, (Raquel) Buenrostro, nos están ofreciendo polígonos de 10 hectáreas en el área del sureste con beneficios fiscales para establecer plantas en esa parte del país".

Pero la llegada de las industrias a esa región representa una serie de necesidades como infraestructura, energía, agua y talento, temas en los que ya se está trabajando, asegura el presidente de Index.

"Este sexenio que viene y con la nueva administración, con la doctora Claudia, creo que en ese periodo de seis años ya va a estar funcionando esa área del sureste del país. La estrategia que tiene ella es muy abierta. Hemos tenido varias reuniones con su equipo de trabajo, con Altagracia (Gómez), que es la que está coordinando la la comunicación con los empresarios".

Si bien se ha mencionado que esta región del país no resulta tan atractiva por no estar cerca de la frontera con Estados Unidos, no es del todo cierto, a consideración de Martínez Cantú, el movimiento de las mercancías por buque al país vecino no demora tanto.

Dice que, por ejemplo, en el caso de Yucatán han llegado a asentarse algunas industrias de manufactura para la exportación, y el traslado de los productos terminados en contenedores por buque, desde ese estado a Florida son sólo 48 horas.

"Empezamos hace más de 50 años, en el norte del país, a donde trajimos empresas de Estados Unidos y del resto del mundo, después nos fuimos al centro del país, y ahorita tenemos en Yucatán también inversiones extranjeras". En ese contexto, el cometido de Index es llevar a las compañías exportadoras también a la región del sur-sureste.

Hasta ahora se han definido 12 polos de desarrollo en el sureste, Sheinbaum ha mencionado que se lanzarán 10 más.