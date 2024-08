El empleo baja en EU y México sufre las consecuencias en remesas y exportaciones

¿De dónde viene la debilidad laboral de EU?

Luis Gonzali, vicepresidente y director de Inversiones en Franklin Templenton México, refiere que la debilidad que se ha visto en el mercado laboral en Estados Unidos puede venir de dos lugares: uno, que las empresas no estén contratando. ¿Por qué? Porque sus expectativas pueden ser que el crecimiento vaya bajando.

La otra parte es que si hay más personas ofreciendo su trabajo, el número de desempleo va a aumentar. "No necesariamente porque la economía esté yendo mal, sino porque simplemente hay más personas buscando trabajo.

Gonzali apunta que los analistas en los Estados Unidos que siguen estos números se inclinan más a pensar que se está en el segundo caso.

"Es decir, no es un tema de debilidad económica, no es un tema de que las empresas no quieran contratar, sino más bien es que a raíz de la migración, que ha sido muy fuerte, que de hecho ha sido una de los de las críticas al mandato de (Joe) Biden de los últimos cuatro años, la migración ha hecho que se dé un exceso de mano de obra en Estados Unidos".

BBVA coincide en que los factores del lado de la oferta han elevado la tasa de desempleo, pero no hay señales claras de una desaceleración pronunciada del lado de la demanda.

Entonces el mercado laboral de Estados Unidos todavía no está ni cerca de sugerir una probable recesión.