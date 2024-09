Recorte de la Fed da margen de maniobra a Banco de México

“Las últimas veces que la Fed inicio con su ciclo a la baja con 50 puntos base fue en enero de 2001 y septiembre de 2007, sabemos que después hubo una recesión. Por eso generó preocupación en el mercado este recorte”, subrayó la directora análisis económico de Banco Base.

La decisión de la Fed “sorprendió al mercado”, por lo que el oro tocó máximos históricos alrededor de 2,600 dólares la onza y el fortalecimiento global del dólar, detalló Matías Osorio.

Impacto económico

El banco central estadounidense tiene como mandato no solo mantener la inflación estable con una meta de 2%, también tiene a su cargo procurar el máximo empleo.

El bajar la tasa de interés disminuye el costo del dinero, por lo que “el acceso al crédito es más barato, las empresa se pueden endeudar, crecen más, contratan más gente y hay menor desempleo”, lo que se traduce en crecimiento económico, detalló Osorio.

El impacto del recorte no será inmediato, sino en el mediano plazo, la política monetaria de la Fed estaba en niveles muy restrictivos. “Para como se veía el mercado laboral, si la Fed no recortaba (la tasa), esto se podría convertir en una desaceleración leve y no moderada como se espera”, sostuvo Siller.

Con base en el reporte de la Fed, mantener el mercado laboral es en este momento su mayor preocupación. “Ya se descuenta para noviembre una reducción de 25 puntos básicos con un 64% de probabilidad”, anticipó Felipe Mendoza, analistas de mercados de ATFX.

Un mayor flujo de liquidez en la economía de Estados Unidos “podría causar un impacto de sobrevaloración en los mercados financieros y (un repunte) en la inflación”, sin embargo, “los mercados reaccionaron de manera negativa porque tampoco es buena señal bajar la tasa de manera tan agresiva”, apuntó Calzada.

“La Fed tiene un mandato autónomo y no debe interferir el tema político en sus decisiones, aunque siempre está la especulación de la inferencia de la política sobre las decientes de la Reserva Federal. Creemos que están viendo algo que (los demás) no para tomar esta decisión”, agregó.