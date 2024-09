Búsqueda de un segundo empleo se dispara en varias entidades; Morelos encabeza

Éricka es de las miles de personas que buscan un empleo adicional al que ya tiene. ¿El motivo? Necesita un mayor ingreso para mantener a sus dos hijas, pues tras su divorcio todos los gastos recayeron en ella.

“Simplemente no me alcanza con lo que gano en el trabajo que tengo. El padre de mis hijas no me pasa para su manutención. Desde que nos separamos se desapareció para no hacerse cargo, por eso estoy viendo si entro a otro lugar en las tardes”.