Las estimaciones económicas de Hacienda descartan aplicación de aranceles

Pese a que México libró esta imposición , y Hacienda tuvo esta comunicación, “el sabor de boca que queda es de incertidumbre, porque puede significar un periodo más para negociaciones entre México y Estados Unidos”, comentó una fuente que participó en la llamada.

​Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel base de 10% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos, así como recíprocos para decenas de países, el primero aplicó para México, pero solo para productos que no están previstos en el T-MEC, mientras que, junto con Canadá, se libró de los recíprocos.

Hacienda ajustó su perspectiva para el PIB de México a un rango de 1.5% a 2.3% para 2025, desde una perspectiva de 2.0 a 3.0%, aprobada a finales del año pasado.

Riesgo a la baja

En los precriterios , Hacienda detalló que uno de los riesgos para que la economía crezca menos son justo “los cambios permanentes en las políticas comerciales y económicas de los principales socios y otros países con los que México mantiene relaciones comerciales”.

Advirtió que esto podría modificar la competitividad de sectores clave, alterar la estructura productiva y afectar los flujos de inversión, con implicaciones sobre el crecimiento de mediano y largo plazo.

“Es justo como reiterar esta incertidumbre que hay alrededor de estas amenazas arancelarias, señalar que los estimados podrían cambiar en función de lo que se anuncie en el futuro. El hecho de no incorporar un estimado de aranceles no se ve negativo, es una práctica que hacen otras instituciones como Banxico, organismo que en su última previsión no tiene contemplado este escenario”, detalló una fuente que pidió no ser citada.

En cuanto al posible impacto en los ingresos, los funcionarios señalaron que es incierto, pero que se pueden utilizar los recursos en los fondos de estabilización en caso de un choque. Además, apuntaron que los estimados no contemplan ninguna medida adicional que nuestro país pueda imponer en contra de China.