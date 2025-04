Entidades como Baja California, Campeche, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas ven la implementación de impuestos verdes o ambientales como una opción para generar más ingresos, desde 2022, mientras Colima cobra desde el primer día de este año el Impuesto Ecológico por Emisión de Gases a la Atmósfera. Este gravamen aplica a personas físicas y morales, incluyendo entes gubernamentales, que en el desarrollo de sus actividades generen emisiones de gases y compuestos de efecto invernaderos, refiere información de Bettinger Asesores.

“El cobro de impuestos verdes o ambientales representa para los estados una manera de hacerse de más ingresos, pero a la vez contener el daño al medio ambiente. Los recortes a las participaciones que se esperan para este y el siguiente año seguirán presionando a las entidades para trabajar en la generación de ingresos propios, se ven nuevos impuestos verdes, parquímetros, esfuerzos por aplicar multas, esto debe traducirse en servicios de calidad para la ciudadanía”, explicó Christopher Cernichiaro, investigador posdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El cobro de derechos muestra incrementos en 24 estados, con Quintana Roo, Durango y Guerrero con los mayores aumentos. En Michoacán, Tamaulipas y Durango se reportan los avances más importantes en productos. Y Chihuahua y Nuevo León son las entidades con mayor recaudación en aprovechamientos.

El reporte del CIEP destaca que los ingresos estatales per cápita promedio en 2025 serán de 3,636 pesos. Estos van desde los 145 pesos per cápita en Guanajuato a 13,982 pesos en Ciudad de México. Las entidades con mayores recursos propios por persona son Ciudad de México, Sonora y Chihuahua con 13,982 pesos; 7,498 pesos y 6,900 pesos per cápita, respectivamente.

Por otro lado, las entidades que perciben menos recursos propios por persona son Guanajuato, Guerrero y Aguascalientes con 145, 701 y 1,106 pesos per cápita en cada caso.

Takahashi consideró que ante una mayor generación de recursos propios por parte de los estados y municipios se debe comenzar a discutir cambios en las fórmulas para repartir el dinero federal a los estados y municipios.