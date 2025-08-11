La orden siguió a una respuesta sin compromiso de Trump a los periodistas sobre si ampliaría las tasas arancelarias más bajas un día después de que instara a Beijing a cuadruplicar sus compras de soja estadounidense.

Una tregua arancelaria entre Beijing y Washington expiraba el martes a las 04:01 GMT. La orden impide que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se disparen hasta el 145%, mientras que los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses iban a alcanzar el 125%, tasas que habrían dado lugar a un virtual embargo comercial.

"Veremos qué pasa", dijo Trump en rueda de prensa, cuando se le preguntó cómo pensaba ampliar el plazo. "Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo".

Las importaciones procedentes de China están actualmente sujetas a aranceles del 30%, incluyendo una tasa base del 10% y un 20% en aranceles relacionados con el fentanilo impuestos por Washington en febrero y marzo. China había igualado la desescalada, rebajando su tasa sobre las importaciones estadounidenses al 10%.

En mayo, ambas partes anunciaron una tregua en su conflicto comercial tras las conversaciones mantenidas en Ginebra, Suiza, acordando un periodo de 90 días para permitir nuevas conversaciones. A finales de julio volvieron a reunirse en Estocolmo, Suecia, pero no anunciaron un acuerdo para ampliar el plazo.

Kelly Ann Shaw, alta funcionaria de comercio de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y ahora en Akin Gump Strauss Hauer & Feld, dijo que esperaba que Trump extendiera la "distensión arancelaria" de 90 días por otros 90 días.

"No sería una negociación al estilo Trump si no fuera hasta el final", dijo, añadiendo que el mandatario también podría anunciar avances en otros aspectos de la relación económica como telón de fondo para conceder la prórroga.

"Toda la razón para la pausa de 90 días en primer lugar fue sentar las bases para negociaciones más amplias y ha habido mucho ruido sobre todo, desde la soja hasta los controles de exportación y el exceso de capacidad durante el fin de semana", dijo.

Ryan Majerus, exfuncionario de comercio de Estados Unidos que ahora trabaja en el bufete de abogados King & Spalding, acogió con satisfacción la noticia.

"Sin duda, esto rebajará la ansiedad de ambas partes mientras continúan las conversaciones y Estados Unidos y China trabajan para alcanzar un acuerdo marco en otoño (boreal). Estoy seguro de que los compromisos de inversión serán un factor en cualquier acuerdo potencial, y la extensión les da más tiempo para tratar de resolver algunas de las preocupaciones comerciales de larga data", dijo.