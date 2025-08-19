Con 300,000 mdd de aranceles, EU busca reducir su deuda

Bessent, en una entrevista en CNBC, se negó a dar un nuevo pronóstico específico de ingresos, pero dijo que él y el presidente Donald Trump están “enfocados con láser” en el pago de la deuda.

“He estado diciendo que los ingresos arancelarios podrían ser de 300,000 millones de dólares este año. Voy a tener que revisar eso sustancialmente”, dijo.

La deuda del sector público de Estados Unidos suma 37.137 billones de dólares. Para el tercer trimestre, el Tesoro espera pedir prestados 1.007 billones de dólares. La estimación de financiamiento para ese periodo parte de un saldo de caja de 850,000 millones de dólares a finales de septiembre.

También espera pedir prestados 590,000 millones de dólares en el cuarto trimestre, ya que proyecta un saldo de caja de 850,000 millones de dólares a finales de diciembre, refiere el Tesoro.

Reunión con candidatos a la Fed

Scott Bessent, también informó que comenzará a reunirse con 11 candidatos fuertes para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alrededor del festivo del 1 de septiembre, Día del Trabajo en el país, con el objetivo de reducir la lista para presentarla al presidente Donald Trump.

Bessent dijo a CNBC que los candidatos eran “un grupo increíble” y que esperaba reunirse con todos ellos con una mente abierta.

“Voy a reunirme con ellos, probablemente justo antes o justo después del Día del Trabajo, y empezaré a reducir la lista para presentársela al presidente Trump”, dijo.

Con información de Reuters