El crecimiento en un año obedece a que hay una mayor fiscalización por parte del SAT, esto aumenta el número de créditos determinados y sus montos. “Estamos viendo ese incremento como resultado de las auditorías realizadas por el SAT”, explicó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

Un crédito o adeudo fiscal es un monto determinado por la autoridad como resultado de revisiones y auditorías. Se imponen por incumplimientos, multas, recargos e intereses. Cuando los contribuyentes aceptan que tienen estos adeudos y no existe algún procedimiento legal por inconformidad, se conocen como no controvertidos. En cambio, cuando son impuestos y rechazados por los contribuyentes y estos presentan un medio de defensa, son conocidos como controvertidos, refiere información del SAT.

Un ejemplo de un crédito fiscal controvertido es el que pelea Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, por supuestos adeudos que suman 74,000 millones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, por incumplimientos de hace más de 16 años.

Con la balanza a favor del SAT

En el camino de la resolución, el próximo 1 de septiembre llegarán los nuevos juzgadores, inclinando la balanza a favor del SAT, organismo de la SHCP, que en el último semestre ganó 77.6% de los juicios definitivos, superando el porcentaje del primer semestre del año pasado que fue de 66.1%.

El aumento en los juicios resueltos a favor de la autoridad fiscal obedece a un proceso de fortalecimiento de su estructura iniciado hace 20 años, a la capacitación de sus abogados, a la experiencia adquirida y a la precisión en sus determinaciones, señaló Pérez de Acha.

El porcentaje de los juicios ganados en el primer semestre es el más alto del que se tiene registro, en mismo periodo, al menos desde 2018. Y puede incrementarse más.