Economía

Dos billones de pesos en pugna con el SAT esperan a la nueva Corte de Justicia

Con la llegada de los nuevos juzgadores el próximo 1 de septiembre, los tribunales pueden adoptar una postura más estricta frente a los contribuyentes.
vie 22 agosto 2025 07:28 AM
sat-creditos-fiscales
Un crédito o adeudo fiscal, es un monto determinado por la autoridad, como resultado de revisiones y auditorias, se imponen por incumplimientos, multas, recargos e intereses.

Los contribuyentes y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se disputan 2 billones de pesos en tribunales por 196,497 adeudos fiscales que no fueron aceptados por personas físicas y morales, las cuales cuentan con un medio de defensa.

La cifra de los créditos fiscales controvertidos, al cierre del primer semestre, es 293,000 millones de pesos mayor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando se interpusieron 189,922 créditos. El número y el monto registrado en la primera mitad del año son los más altos de los que se tiene registro, en igual periodo, desde de 2018, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El crecimiento en un año obedece a que hay una mayor fiscalización por parte del SAT, esto aumenta el número de créditos determinados y sus montos. “Estamos viendo ese incremento como resultado de las auditorías realizadas por el SAT”, explicó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

Un crédito o adeudo fiscal es un monto determinado por la autoridad como resultado de revisiones y auditorías. Se imponen por incumplimientos, multas, recargos e intereses. Cuando los contribuyentes aceptan que tienen estos adeudos y no existe algún procedimiento legal por inconformidad, se conocen como no controvertidos. En cambio, cuando son impuestos y rechazados por los contribuyentes y estos presentan un medio de defensa, son conocidos como controvertidos, refiere información del SAT.

Un ejemplo de un crédito fiscal controvertido es el que pelea Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, por supuestos adeudos que suman 74,000 millones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, por incumplimientos de hace más de 16 años.

Con la balanza a favor del SAT

En el camino de la resolución, el próximo 1 de septiembre llegarán los nuevos juzgadores, inclinando la balanza a favor del SAT, organismo de la SHCP, que en el último semestre ganó 77.6% de los juicios definitivos, superando el porcentaje del primer semestre del año pasado que fue de 66.1%.

El aumento en los juicios resueltos a favor de la autoridad fiscal obedece a un proceso de fortalecimiento de su estructura iniciado hace 20 años, a la capacitación de sus abogados, a la experiencia adquirida y a la precisión en sus determinaciones, señaló Pérez de Acha.

El porcentaje de los juicios ganados en el primer semestre es el más alto del que se tiene registro, en mismo periodo, al menos desde 2018. Y puede incrementarse más.

“Hay una situación inédita en México que se presentará a partir del primero de septiembre: saber cómo se van a resolver estos asuntos. Debemos tener en cuenta que el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, al igual que la ministra Lenia Batres, han señalado que en el Poder Judicial de la Federación y en particular la Suprema Corte, ya no se van a favorecer las causas de los contribuyentes. Esto puede significar un endurecimiento aún mayor en los tribunales en contra de los contribuyentes”, advirtió Pérez de Acha.

El especialista en Derecho Fiscal, considera que lo mejor como contribuyente es llegar a un acuerdo directo con la autoridad o a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), antes de irse a tribunales.

Como parte del plan antievasión y elusión fiscal, el SAT se enfocó desde el inicio del sexenio pasado en determinar adeudos, especialmente a los grandes contribuyentes, además de eliminar las condonaciones que se otorgaban al inicio de cada gobierno.

Entre las empresas que liquidaron adeudos fiscales con el SAT destacan Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL.

Más acerca del autor:

