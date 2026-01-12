Te llaman "de la compañía" para registrar tu línea, pero en realidad es un nuevo intento de fraude: así opera

“La creación de este registro supone varios riesgos para los derechos humanos de la población mexicana. Por un lado, estas bases de datos constituyen objetivos valiosos para la ciberdelincuencia, por lo que las empresas operadoras deben poner especial atención en las medidas de ciberseguridad ante potenciales ataques informáticos o filtraciones de información”, señaló en una publicación la Red en Defensa por los derechos digitales.

Para quienes usan su teléfono como principal medio de comunicación este nuevo registro pone el foco en una amenaza de amplio alcance: el phishing. Esta técnica de ingeniería social busca engañar a las personas para que revelen credenciales, contraseñas o datos sensibles.

La propia CRT ya comunicó cuáles son las URL’s válidas en las que se debe hacer el registro, mientras que especialistas en ciberseguridad señalan que empiezan a tener conocimiento de personas a las que han llamado por teléfono con el fin de hacer una vinculación de la línea telefónica.

El proceso de registro, al requerir la entrega de información personal y, en ocasiones, biométrica, expone a las personas a intentos de suplantación si no se toman medidas básicas de seguridad.

Correos electrónicos o mensajes de texto que simulan ser de empresas telefónicas, de autoridades o incluso de la CRT pueden solicitar información adicional o revitalizar intentos de fraude.

