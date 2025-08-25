Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

100 años de Banxico: gobernadora lo ve como pilar, Sheinbaum pide baja inflación

Victoria Rodríguez destacó que el banco central es un guardián de la estabilidad por lo que su labor impacta a las familias mexicanas.
lun 25 agosto 2025 03:58 PM
Banxico festeja su centenario, pero el mensaje de Sheinbaum revela la presión que viene para la banca
Banco de México celebra este lunes su primer siglo de vida.

El Banco de México (Banxico) cumple 100 años de historia y en su aniversario la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez, dijo que este constituye un pilar de estabilidad y desarrollo para el país.

"Nuestras fortalezas más valiosas son la credibilidad y la confianza que la sociedad nos otorga, estas fortalezas se han construido gradualmente a través de nuestros 100 años de historia", dijo durante el evento de celebración en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Publicidad

Rodríguez Ceja destacó que mediante la política monetaria enfocada en la procuración de la estabilidad de precios, así como en promover el sano desarrollo del sistema financiero y de pagos, ha generado logros palpables para la población como son los medios de pago, el desarrollo de instrumentos financieros como los bonos, o la acuñación de billetes y monedas.

En el evento, participó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hizo hincapié en la importancia de la autonomía del banco central para enfrentar momentos económicos complejos.

"Su autonomía, su rigor técnico han permitido enfrentar tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones profundas en el orden económico mundial", dijo. "Su labor no solo es técnica, sino profundamente social".

Sheinbaum aseguró que la labor de mantener la estabilidad y bajos precios en favor de evitar la desigualdad es un reto para el banco central.

"La conducción de la política monetaria exige responsabilidad, visión de futuro y sensibilidad social", dijo.

Para los representantes de la banca comercial, que estaban en el evento, Sheinbaum reiteró su solicitud de ofrecer créditos productivos a las empresas en mejores condiciones para que el país tenga crecimiento.

"El reto de crecer con bienestar está enmarcado en la propuesta que planteé hace ya algunos meses", añadió. "Un esfuerzo que requiere la labor conjunta de la banca mexicana, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Banco de México".

Publicidad

Tags

Banco de México Victoria Rodríguez

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad