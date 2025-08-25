Publicidad

Economía

Banxico lanza nueva moneda conmemorativa de plata por sus 100 años

La moneda es edición limitada y estará disponible para el público en general.
lun 25 agosto 2025 12:19 PM
La moneda es de 2 onzas de plata de ley 0.999 y tiene en el anverso el escudo nacional rodeado de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país.

Banco de México (Banxico) puso en circulación una moneda de plata de 10 pesos con la que conmemora un centenario de existencia.

En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México,

La moneda es una edición limitada y se pondrá a la venta al público en general a través de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

También hay billetes conmemorativos

Los billetes de la familia G también llevarán la leyenda "100 Aniversario 1925-2025", debajo del monograma y el texto Banco de México, en el anverso de las piezas.

Estos podrán ser canjeados por su valor nominal en las instituciones bancarias que ofrezcan este servicio, coexistirán con los que actualmente se encuentran en circulación y podrán ser utilizados como medio de pago.

