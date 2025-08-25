Banxico lanza nueva moneda conmemorativa de plata por sus 100 años

El #BancodeMéxico celebra su 100 aniversario con una moneda conmemorativa. Su diseño refleja con orgullo un siglo de compromiso con México.#100AniversarioBanxico pic.twitter.com/PBgwLXAqzb — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México,

La moneda es una edición limitada y se pondrá a la venta al público en general a través de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

También hay billetes conmemorativos

Los billetes de la familia G también llevarán la leyenda "100 Aniversario 1925-2025", debajo del monograma y el texto Banco de México, en el anverso de las piezas.

Estos podrán ser canjeados por su valor nominal en las instituciones bancarias que ofrezcan este servicio, coexistirán con los que actualmente se encuentran en circulación y podrán ser utilizados como medio de pago.