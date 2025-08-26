Estos son los Cetes que superan en más del doble a la inflación

¿Qué son los Cetes?

Son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Funcionan como pagarés,es decir que el inversionista presta dinero al gobierno a cambio de un rendimiento al finalizar un plazo establecido.

Lanzados en enero de 1978, los Cetes se han consolidado como una de las herramientas clave en el mercado de dinero en México. Según el Banco de México, su papel ha sido fundamental para el desarrollo del sistema financiero del país.

¿Cuántos tipos existen y cuánto valen?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: actualmente están disponibles a 28, 91, 182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

Cuál es el rendimiento actual de los Cetes

Banxico informó que los rendimientos de los Cetes fueron mixtos, de acuerdo a los resultados de la subasta de valores dados a conocer este martes.

Los Cetes a 28 días tuvieron una reducción de 0.13 puntos porcentuales, para ubicarse en 7.27%.

Los instrumentos a 91 días lograron un aumento marginal de 0.02 puntos, para llegar a 7.68%.

Los bonos a 175 días bajaron a 7.73%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 8.22%. Pese al descenso, este último plazo es el más atractivo porque es superior en más de dos veces a la inflación.

¿Conviene invertir en este instrumento?

Sí, porque a pesar de que han tenido reducciones, son una alternativa atractiva para invertir si se toma la referencia a la inflación, que actualmente es de 3.49% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Es decir, todos los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que duplica al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.