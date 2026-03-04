BMV y peso repuntan tras jornadas de volatilidad; el petróleo se estabiliza

El principal indicador bursátil del mercado mexicano finalizó la jornada en 70,368.67 puntos, con un avance de 1,932.41 unidades respecto al cierre anterior. Entre las emisoras con mayores ganancias destacaron Bimbo, con un alza de 5.46%, seguida de Grupo Financiero Inbursa y Megacable, ambas con incrementos de 4.69%, además de Regional y Quálitas, que también registraron avances superiores a 4%.

En el mercado cambiario, el peso se apreció 0.73% frente al dólar, en lo que analistas consideran una pausa tras la presión reciente sobre activos emergentes.

De acuerdo con Monex, la moneda mexicana tomó “un breve respiro” después del sell-off previo, en un contexto donde el dólar también mostró una ligera debilidad global. El índice dólar (DXY) retrocedió 0.23%, reflejando un menor sentimiento de cautela entre inversionistas.

Según la firma, el tipo de cambio se ubicó alrededor de 17.57 pesos por dólar durante la sesión y podría fluctuar en un rango de 17.45 a 17.72 pesos hacia el periodo en las próximas horas, mientras los mercados siguen atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas y a posibles anuncios que puedan alterar el ánimo financiero global.

En Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York terminó al alza el miércoles, dejando de lado los temores inflacionarios vinculados al conflicto en Oriente Medio, gracias a datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos. El Dow Jones ganó 0.49%, el Nasdaq subió 1.29% y el S&P 500 avanzó 0.78%.

En el mercado energético, los precios del petróleo se estabilizaron tras el fuerte repunte registrado al inicio de la semana. El barril de Brent cerró sin cambios en 81.40 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió 0.13% a 74.66 dólares, en un contexto en el que el tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz —ruta por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural mundial— se ha reducido significativamente.

De acuerdo con datos citados por AFP, el tránsito por esa vía estratégica ha caído 90%, mientras el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la Marina podría escoltar petroleros si fuera necesario para garantizar el flujo energético.

A pesar de este entorno, el mercado se mantiene dentro de rangos relativamente estables. Emanuel Juárez, analista de HF Markets, afirmó que los inversionistas enfrentan múltiples focos de tensión —desde presiones arancelarias y la guerra tecnológica entre potencias hasta el conflicto en Medio Oriente—, lo que ha elevado los indicadores de temor y la volatilidad en los mercados.