Ebrard confirma que México prepara aranceles a autos, plásticos y electrónicos chinos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que México prepara una nueva ronda de aranceles contra China con el objetivo de contener un déficit comercial en ascenso. Explicó que la medida no será generalizada, sino focalizada en sectores donde la dependencia ha crecido de manera acelerada. Recordó que ya se aplicó un gravamen de 35% a los textiles y que ahora se analizan autos ligeros, plásticos y partes electrónicas.
Ebrard afirmó que la estrategia busca proteger a la industria nacional con racionalidad. “No puedes imponer aranceles a todo, necesitas asegurarte de que haya sustitutos en el mercado interno”, señaló al termino de la inauguración Expo Pyme 2025 en Monterrey. Destacó que cada aumento del déficit implica menos oportunidades para las empresas mexicanas, por lo que la política arancelaria se alineará con el Plan México y el impulso al sello Hecho en México.