¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

De acuerdo a Banxico, los rendimiento actuales de los Cetes son los siguientes:

Los Cetes a 28 días retrocedieron 0.10 puntos, para ubicarse en 7.25%.

Los instrumentos a 91 días registraron una baja marginal de 0.06 puntos, para llegar a 7.53%.

Los bonos a 175 días descendieron a 7.66%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.7%.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque a pesar de que han tenido reducciones representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.57% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Es decir, todos los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que duplica al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cómo estimar mi rendimiento real en Cetes?

El Inegi informó que la inflación general repuntó en agosto a 3.57%, aunque permaneció dentro de la meta oficial, respaldando las perspectivas de que Banxico recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos base en su siguiente decisión a finales de septiembre.

En términos generales, una forma de estimar lo que de obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

Los Cetes a 28 días ofrecen un rendimiento actual de 7.25%, mientras que la inflación anual es de 3.57%.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 3.68%, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

Así, la ganancia que es más del doble que el alza de precios general.

