Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Con todo y la baja en rendimientos, estos son los Cetes que superan por el doble a la inflación

Los Cetes son atractivos porque a pesar de que las reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación.
lun 15 septiembre 2025 12:53 PM
Los rendimientos de los Cetes bajan esta semana, pero incluso así superan el doble a la inflación
La brecha entre el rendimiento de los Cetes comparado con la inflación sigue acortándose.

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) tuvieron una tendencia a la baja en la última subasta de valores gubernamentales, informó este lunes el Banco de México (Banxico).

Pese a que las tasas de estos bonos han retrocedido en gran parte de 2025, continúan duplicando a la inflación actual, de acuerdo a datos del Inegi.

¿Cuánto valen los Cetes?

Estos bonos tienen un precio nominal de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, que el inversionista paga menos de ese monto pero al vencimiento recibe el valor completo.

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: actualmente están disponibles a 28, 91, 182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

Publicidad

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

De acuerdo a Banxico, los rendimiento actuales de los Cetes son los siguientes:

Los Cetes a 28 días retrocedieron 0.10 puntos, para ubicarse en 7.25%.

Los instrumentos a 91 días registraron una baja marginal de 0.06 puntos, para llegar a 7.53%.

Los bonos a 175 días descendieron a 7.66%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.7%.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque a pesar de que han tenido reducciones representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.57% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Es decir, todos los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que duplica al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cómo estimar mi rendimiento real en Cetes?

El Inegi informó que la inflación general repuntó en agosto a 3.57%, aunque permaneció dentro de la meta oficial, respaldando las perspectivas de que Banxico recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos base en su siguiente decisión a finales de septiembre.

En términos generales, una forma de estimar lo que de obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

Los Cetes a 28 días ofrecen un rendimiento actual de 7.25%, mientras que la inflación anual es de 3.57%.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 3.68%, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

Así, la ganancia que es más del doble que el alza de precios general.

Publicidad

Tags

Cetes Banco de México Inversiones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad