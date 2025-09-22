Publicidad

México dice caso de gusano barrenador cerca de frontera con EU está contenido

La Secretaría de Agricultura afirmó en un comunicado que no existe riesgo de aparición de moscas adultas del gusano debido a la detección temprana del ganado infestado.
lun 22 septiembre 2025 12:58 PM
De acuerdo con Senasica, hasta el 20 de septiembre, se tenían notificados 720 casos activos de gusano barrenador en el país. La mayoría de ellos están concentrados en Chiapas, Veracruz y Yucatán.

El gobierno de México dijo el lunes que atendió de inmediato un caso de un animal infectado con el parásito del gusano barrenador en el norteño estado Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos.

La Secretaría de Agricultura afirmó en un comunicado que no existe riesgo de aparición de moscas adultas del gusano debido a la detección temprana del ganado infestado, la cual fue confirmada el 21 de septiembre.

El sistema de trampas establecido en toda la zona norte de México no ha detectado una sola mosca del gusano barrenador, sostuvo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó por primera vez del caso en un comunicado la noche del domingo, diciendo que estaba analizando la información y "buscará todas las opciones para liberar moscas estériles en esta región según sea necesario".

El parásito del gusano barrenador se ha desplazado hacia el norte a través de América Central y México, poniendo a la industria ganadera estadounidense en máxima alerta y obligando a Estados Unidos a mantener su frontera mayoritariamente cerrada a las importaciones de ganado mexicano desde mayo.

El secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, habló por teléfono con su par estadounidense, Brooke Rollins, sobre el caso, según el comunicado.

