Economía

México busca acuerdo con EU para evitar arancel de 25% a camiones

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que buscará contactar a directivos de empresas del sector para explicarles los esfuerzos de su gobierno para evitar estos gravámenes.
mar 07 octubre 2025 10:19 AM
"Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina al detallar que el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en comunicación con su par estadounidense. (Foto: David Jaramillo/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que su gobierno negocia con Estados Unidos para evitar el arancel de 25% a los camiones importados anunciado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Esta medida, decidida el lunes por cuestiones de "seguridad nacional" y que debe entrar en vigencia el 1 de noviembre, afecta de manera particular a México, admitió Sheinbaum, quien de ser necesario buscará una hablar con Trump.

"Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre", dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina al detallar que el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en comunicación con su par estadounidense.

Según datos del Banco Base, el 82.31% de los camiones pesados importados por Estados Unidos son fabricados en México.

La mandataria dijo que también busca contactar a directivos de empresas del sector para explicarles los esfuerzos de su gobierno para evitar estos gravámenes.

En llamadas telefónicas con Trump, Sheinbaum ha conseguido aplazar la imposición de otros aranceles de Estados Unidos, su mayor mercado y su socio, junto con Canadá, en el acuerdo de libre comercio de América del Norte, el T-MEC.

