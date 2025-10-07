México busca acuerdo con EU para evitar arancel de 25% a camiones

Esta medida, decidida el lunes por cuestiones de "seguridad nacional" y que debe entrar en vigencia el 1 de noviembre, afecta de manera particular a México, admitió Sheinbaum, quien de ser necesario buscará una hablar con Trump.

"Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre", dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina al detallar que el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en comunicación con su par estadounidense.

Dijo que este nuevo arancel "afecta más" a México pues es el mayor exportador de de vehículos pesados a Estados Unidos.

Según datos del Banco Base, el 82.31% de los camiones pesados importados por Estados Unidos son fabricados en México.

La mandataria dijo que también busca contactar a directivos de empresas del sector para explicarles los esfuerzos de su gobierno para evitar estos gravámenes.

En llamadas telefónicas con Trump, Sheinbaum ha conseguido aplazar la imposición de otros aranceles de Estados Unidos, su mayor mercado y su socio, junto con Canadá, en el acuerdo de libre comercio de América del Norte, el T-MEC.