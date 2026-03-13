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Internacional

Cuba confirma conversaciones con EU en medio de tensiones y presión de Trump por un acuerdo

El gobierno de Miguel Díaz-Canel reveló que funcionarios de la isla han dialogado con representantes de Washington para abordar diferencias bilaterales.
vie 13 marzo 2026 07:02 AM
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Cuba confirmó conversaciones recientes con representantes de Estados Unidos. (YAMIL LAGE/AFP)

En medio de un clima de tensión política entre La Habana y Washington, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios de su país han sostenido conversaciones recientemente con representantes estadounidenses del gobierno de Donald Trump.

El mandatario cubano reveló la información durante una reunión con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel.

Estas conversaciones ocurren en un momento particularmente delicado en la relación bilateral. El gobierno de Trump no ha ocultado su interés en un cambio político en la isla caribeña, gobernada por el PCC —el único partido legal— y situada a apenas 150 kilómetros del territorio estadounidense.

Desde Washington, la administración estadounidense ha señalado que Cuba representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechos vínculos con países como Rusia, China e Irán, aliados estratégicos de La Habana.

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Conversaciones en busca de soluciones

Durante su intervención, Díaz-Canel explicó que los contactos entre ambos gobiernos tienen como objetivo tratar de encauzar las diferencias a través del diálogo.

“Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, añadió el presidente cubano.

El mandatario —quien además funge como primer secretario del PCC— indicó que estos acercamientos han sido posibles gracias a la mediación o facilitación de “factores internacionales”, aunque no detalló cuáles.

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Liberación de prisioneros y mediación del Vaticano

La confirmación de estas conversaciones ocurre poco después de otro anuncio relevante. La noche del jueves, el gobierno cubano informó que liberará a 51 prisioneros, un proceso que se realizará bajo los auspicios del Vaticano, institución que históricamente ha actuado como mediadora entre ambos países.

Por su parte, el presidente Trump ha presionado públicamente a La Habana para avanzar hacia un acuerdo.

El mandatario estadounidense ha instado al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias.

De hecho, desde mediados de enero Trump había asegurado que su administración ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

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Crisis económica en la isla

Estos contactos se desarrollan en un contexto interno complicado para Cuba. La isla enfrenta desde hace seis años una crisis económica profunda, considerada por analistas como una de las más graves en décadas.

La situación se ha visto agravada, según el gobierno cubano, por un bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos, lo que ha afectado el suministro energético y ha profundizado las dificultades económicas.

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Objetivos del diálogo

Díaz-Canel detalló que las conversaciones con Estados Unidos tienen varios objetivos concretos.

Según explicó, buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”.

Asimismo, pretenden “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación”.

El mandatario también aseguró que durante los intercambios diplomáticos Cuba ha dejado clara su postura sobre las condiciones del diálogo.

Según Díaz-Canel, La Habana ha expresado su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”.

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