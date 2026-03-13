Cuba confirma conversaciones con EU en medio de tensiones y presión de Trump por un acuerdo

En medio de un clima de tensión política entre La Habana y Washington, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios de su país han sostenido conversaciones recientemente con representantes estadounidenses del gobierno de Donald Trump.

El mandatario cubano reveló la información durante una reunión con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel.

Estas conversaciones ocurren en un momento particularmente delicado en la relación bilateral. El gobierno de Trump no ha ocultado su interés en un cambio político en la isla caribeña, gobernada por el PCC —el único partido legal— y situada a apenas 150 kilómetros del territorio estadounidense.

Desde Washington, la administración estadounidense ha señalado que Cuba representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechos vínculos con países como Rusia, China e Irán, aliados estratégicos de La Habana.