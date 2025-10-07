Publicidad

Economía

Estos plazos de Cetes hoy pagan más del doble que la inflación, según Banxico

Los Cetes son atractivos porque representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación.
mar 07 octubre 2025 02:14 PM
Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: actualmente están disponibles a 28, 91,182 y 364 días. (Anylú Hinojosa-Peña)

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) tuvieron resultados mixtos en la reciente subasta de valores gubernamentales, siendo los bonos a 28 días los que despuntaron en más de un cuarto de punto porcentual, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico) de este martes.

Algunas de las tasas duplican el alza de precios, lo cual representa una buena oportunidad para protegerse de la inflación.

La inflación general repuntó a 3.74% en la primera semana de septiembre y aunque se encuentra dentro de la meta oficial, se refuerza la expectativa de que Banxico continuará relajando su política monetaria en lo que resta de este año.

¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: actualmente están disponibles a 28, 91,182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Qué rendimiento puedo obtener?

Los Cetes a 28 días tuvieron un aumento de 0.28 puntos, para ubicarse en 7.47% y revirtiendo de manera contundente las caídas registradas en semanas anteriores.

Los instrumentos a 91 días lograron una baja marginal de 0.03 puntos, para llegar a 7.44%.

Los bonos a 181 días descendieron a 7.48%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 7.85%. Pese al descenso, este último plazo es el más atractivo porque es superior en más de dos veces a la inflación.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.74% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cómo estimar mi rendimiento real?

En términos generales, una forma de estimar lo que de obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 7.47%, mientras que la inflación anual es de 3.74% a la primera quincena de septiembre.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 3.73 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

Así, la ganancia es de casi el doble que el alza de precios general

