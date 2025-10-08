Fed vio alza de riesgos laborales, pero mantuvo cautela por inflación

Sin embargo, muchos seguían desconfiando de la alta inflación en un escenario de debate sobre cuánto estaban pesando los actuales costos de endeudamiento sobre la economía.

"La mayoría de los participantes observó que era apropiado mover el rango objetivo para la tasa de interés de la Fed hacia un entorno más neutral porque juzgaban que los riesgos a la baja para el empleo habían aumentado", dijeron las minutas.

Las actas recogen el debate emergente entre los funcionarios más preocupados por proteger el mercado laboral y relativamente despreocupados ahora por la inflación, incluido el nuevo gobernador Stephen Miran, y aquellos que ven señales de que la inflación sigue persistentemente por sobre el objetivo del 2%.

Sin embargo, al mismo tiempo "la mayoría de los participantes hicieron hincapié en los riesgos al alza para sus perspectivas de inflación, señalando que las lecturas de inflación se alejan del 2%, continuando la incertidumbre sobre los efectos de los aranceles" y otros factores, según las minutas.

El resultado fue que, aunque "la mayoría consideró que probablemente sería apropiado relajar aún más la política monetaria en lo que queda de año", el calendario y el ritmo de las nuevas medidas seguían siendo objeto de debate en un Comité Federal de Mercado Abierto dividido.

"Algunos participantes señalaron que, según varias métricas (...) la política monetaria puede no ser particularmente restrictiva, lo que a su juicio justifica un enfoque cauto" hacia nuevos recortes de tasas, según las minutas.

"Unos pocos participantes" dijeron que era "conveniente" mantener la tasa de interés, mientras que en el otro extremo del espectro "uno" de ellos abogó por un recorte mayor de medio punto porcentual.

Miran, en excedencia de su trabajo como asesor económico de la Casa Blanca, disintió a favor de un recorte mayor de medio punto porcentual.

División casi uniforme

La Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual en septiembre, a un rango del 4.00% y el 4.25%. Según las nuevas proyecciones, la mediana de los responsables monetarios esperaba dos recortes más este año.

Las proyecciones, sin embargo, mostraron una división casi uniforme entre los 19 participantes en la reunión, con nueve de ellos anticipando dos recortes y Miran viendo muchos más, y los nueve restantes viendo solo uno o ninguno más.