Precio del diésel en México sube por guerra en Irán; podría encarecer la canasta básica y presionar a Pemex

Desde la Secretaría de Hacienda no se ha aplicado algún estímulo fiscal al IEPS de los combustibles, aunque se espera que este viernes se active a fin de proteger a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los consumidores, luego de meses de cobrar la totalidad del impuesto, es decir, que Hacienda absorba un porcentaje de ese impuesto.

Cuando el gobierno no establece estímulos fiscales a los combustibles, implica que los usuarios tienen que pagar la totalidad de los impuestos por cada litro de combustible que compren. Por ejemplo, del precio de venta al público de la gasolina regular se pagan 6.70 pesos de IEPS por cada litro; por la premium se pagan 5.65 pesos y por el diésel 7.35.

Efectos del diésel

El diésel es el combustible principal para el transporte pesado, con el que se movilizan mercancías e insumos básicos, por lo que su volatilidad implica un impacto directo en la inflación.

Si el alza del precio del diésel se extiende por varias semanas y los inventarios que se compraron a precios más bajos se terminan, el incremento comenzará a reflejarse en en precio al consumidor final al trasladarse en los precios de las mercancías como la canasta básica, generando un doble efecto inflacionario.

Pero el impacto no sólo lo asumen los consumidores. Pemex ha tenido que hacer frente al incremento en sus ventas al mayoreo en sus terminales de almacenamiento y reparto, pues el precio al mayoreo del diésel ha subido más de 2 pesos por litro.