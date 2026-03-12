Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Conflicto en Medio Oriente encarece 1.48 pesos el diésel en México

El alza del petróleo por la tensión geopolítica ya impacta al combustible clave para el transporte de mercancías, lo que podría trasladarse a los precios y presionar la inflación.
jue 12 marzo 2026 09:45 AM
Precio del diésel en México sube por guerra en Irán; podría encarecer la canasta básica y presionar a Pemex
Desde la Secretaría de Hacienda no se ha aplicado algún estímulo fiscal al IEPS de los combustibles. (YURI CORTEZ/AFP)

El conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán comienza a resentirse de este lado del mundo con el aumento en el precio del diésel, un combustible indispensable para actividades elementales en la economía, como el transporte de mercancías y para el sector servicios.

El 28 de febrero, cuando se inició el conflicto, el precio promedio nacional del diésel era de 26.23 pesos por litro; el día de ayer el precio alcanzó los 27.71 pesos por litro, lo que representa un aumento directo a los consumidores de 1.48 pesos por cada litro que compran cada que acuden a una estación de servicio. En porcentaje, el incremento fue de 5.6%.

Publicidad

Desde la Secretaría de Hacienda no se ha aplicado algún estímulo fiscal al IEPS de los combustibles, aunque se espera que este viernes se active a fin de proteger a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los consumidores, luego de meses de cobrar la totalidad del impuesto, es decir, que Hacienda absorba un porcentaje de ese impuesto.

Cuando el gobierno no establece estímulos fiscales a los combustibles, implica que los usuarios tienen que pagar la totalidad de los impuestos por cada litro de combustible que compren. Por ejemplo, del precio de venta al público de la gasolina regular se pagan 6.70 pesos de IEPS por cada litro; por la premium se pagan 5.65 pesos y por el diésel 7.35.

Efectos del diésel

El diésel es el combustible principal para el transporte pesado, con el que se movilizan mercancías e insumos básicos, por lo que su volatilidad implica un impacto directo en la inflación.

Si el alza del precio del diésel se extiende por varias semanas y los inventarios que se compraron a precios más bajos se terminan, el incremento comenzará a reflejarse en en precio al consumidor final al trasladarse en los precios de las mercancías como la canasta básica, generando un doble efecto inflacionario.

Pero el impacto no sólo lo asumen los consumidores. Pemex ha tenido que hacer frente al incremento en sus ventas al mayoreo en sus terminales de almacenamiento y reparto, pues el precio al mayoreo del diésel ha subido más de 2 pesos por litro.

Publicidad

Alejandro Montufar, CEO de PetroInteligence explica que Pemex sí traspasó el aumento del diésel que se generó por los precios globales a los precios de venta al mayoreo ya que, considera, que no eran los suficientemente considerables como para requerir activar los estímulos fiscales.

“La semana pasada nosotros estimamos que faltaban de 10 a 20 centavos (de incremento) para que Hacienda activara los estímulos fiscales; de hecho, con la escalada de precios que vivió a inicios de la semana, se espera que eso pueda suceder este viernes, pues se activida considerando los valores internacionales de días anteriores”, explica.

“Si el precio al mayoreo no se traslada totalmente al precio público, no tendría que haber efectos inflacionarios en los insumos, pero hoy todavía no se ve y probablemente no lleguemos a ello si los precios siguen bajando en los próximos días”, añade.

¿Y las gasolinas?

En el precio de la gasolinas influyen otras variables y son otros los efectos que se observan con el aumento en los precios del petróleo. Inicialmente, la gasolina regular está topada por un Pacto Gasolinero que establece un precio máximo de venta público de 24 pesos.

El pacto gasolinero, luego de un año de su aplicación, fue renovado ayer con un porcentaje de adición del 94% del sector gasolinero del país.

Publicidad

Montufar explica que sin el pacto, sí hubiera sido posible observar un incremento similar en la gasolina como el que presentó el diésel, de alrededor de 2 pesos por litro en precios al mayoreo y no solo de 30 centavos, esto como una medida adicional de Pemex y en respuesta o protección al pacto voluntario de precio máximo de gasolinas.

“El primer impacto lo absorbería, en primera fila, Pemex, y después se iría viendo cómo se ajustan las estaciones de servicio en cuanto a márgenes. Pero ahorita el que está soportando en lo que se publican los datos de estímulos de Hacienda es Pemex, ellos están aguantando ese riesgo inflacionario”, señala.

Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará los 24 pesos pese al alza global del petróleo
México

Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará 24 pesos pese al alza global del petróleo

El beneficio del incremento

El aumento en los precios del petróleo también beneficia a Pemex, quien comercializa crudo en el extranjero a través de su Mezcla Mexicana de Exportación, que ayer cerró en un valor de 77.54 dólares por barril, cuando el 28 de febrero se encontraba en 65.63 dólares.

Un mayor precio del petróleo, puntualmente el precio de la MME, ayuda a Pemex y a las finanzas públicas con mayor recaudación. SHCP estimó que para 2026 el precio promedio sería de 54.90, un bajo valor para el petróleo mexicano.

El petróleo más caro implica mayores ingresos. De acuerdo con el Paquete Económico 2026, cada dólar adicional en el precio del petróleo genera cerca de 11.6 mmdp extra en ingresos petroleros.

“Si el precio promedio del petróleo cierra el año en 90 USD/b (en 2022 cerró en 89.2 USD/b) los ingresos petroleros adicionales alcanzarían aproximadamente 406,000 millones de pesos”, expone el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin embargo, esos precios mayores podría no implicar una real mejora si los precios se regularizan a la baja en el corto plazo. O si los precios se mantienen altos, el beneficio también podría revertirse si el gobierno mantiene activos los estímulos al IEPS para contener la inflación en el precio de las gasolinas, como ocurrió en 2022.

“En 2022, el costo de los estímulos alcanzó 395,400 millones de pesos y prácticamente anuló los ingresos petroleros adicionales por 394,500 millones de pesos”, destaca el instituto.

Además, las exportaciones de petróleo crudo de México han venido a la baja como parte de una estrategia del gobierno federal por fomentar la autosuficiencia energética en combustibles, lo que representa que el petróleo que se produce en el país, en su mayoría, se queda dentro del mercado local para su procesamiento en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

A inicios de 2025, Pemex todavía exportaba más de 500, 000 barriles diarios de petróleo crudo, pero las últimas estadísticas petroleras al mes de enero exponen que ya solo se comercializan al extranjero 239,100 barriles por día, lo que también reduce los ingresos petroleros que puedan obtenerse.

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad