Economía

App de BBVA presenta fallas este lunes 13 de octubre; la institución pide paciencia

La interrupción generó molestias y quejas en redes sociales, ya que muchos clientes no pudieron acceder a sus cuentas ni realizar operaciones.
lun 13 octubre 2025 02:16 PM
BBVA
BBVA pidió disculpas a sus usuarios a través de su cuenta oficial en X y aseguró que trabaja para restablecer el servicio.
 (Expansión Google AI)

BBVA confirmó que su aplicación bancaria presenta fallas la tarde de este lunes 13 de octubre, lo que generó molestias entre sus usuarios en redes sociales.

A través de su cuenta en X, el banco de origen español pidió disculpas a los usuarios y aseguró que ya trabaja para restablecer el funcionamiento de la aplicación lo antes posible.

“Lamentamos mucho el inconveniente, ya nos encontramos trabajando lo mejor posible para restablecer el servicio. Te sugerimos volver a intentarlo durante el transcurso del día”, indicó la institución.

¿Cuáles son las fallas de BBVA?

De acuerdo con el portal especializado Downdetector , las quejas por este fallo alcanzaron un pico alrededor de las 13:00 y 14:00 horas de este lunes.

Del total de reportes, el 57% correspondió a problemas para iniciar sesión en la aplicación móvil, el 33% a dificultades generales con la banca móvil y el 10% a fallas en la banca en línea.

Aunque los problemas se presentan a nivel nacional, las zonas que concentran el mayor número de reportes son:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Mérida
  • Tijuana
Usuarios se quejan en redes sociales

Los usuarios de BBVA manifestaron su frustración y molestia en redes sociales debido a las fallas en la aplicación bancaria. Entre los comentarios más recurrentes en X destacan:

  • “La banca por internet también está fallando, ¡ay ya @BBVA_Mex!”
  • “Regresen a la antigua app que nunca fallaba, la nueva es una porquería… puro quedando mal @BBVA_Mex.”
  • “Estoy tratando de pagar y no puedo, reactiven el servicio; no pasan las transferencias y tampoco funciona la app.”
  • “El sistema de @BBVA_Mex está fallando a nivel nacional y no se puede realizar ningún movimiento.”
  • “Yo solo quería reponer mi tarjeta y no fue posible, @BBVA_Mex.”
  • “Necesito urgentemente hacer un depósito. ¿Qué onda con su app?”
  • “Yo queriendo sacar dinero @BBVA_Mex y su app no funciona, qué frustración”
  • “Otra vez no podemos usar la app de @BBVA_Mex.”

Estos comentarios muestran la insatisfacción y el impacto inmediato que causaron las interrupciones en el servicio, afectando operaciones básicas como transferencias, pagos y disposición de efectivo.

