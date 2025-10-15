Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

“Fue un problema de fierros”: BBVA explica la falla masiva de su app ocurrida este lunes

La caída impidió que los usuarios accedieran a la app móvil y a la banca en línea, complicando transferencias electrónicas y otras operaciones.
mié 15 octubre 2025 04:45 PM
“Fue un problema de fierros”: BBVA explica la falla masiva de su app ocurrida este lunes
BBVA explicó que la falla masiva en su app y servicios bancarios del 13 de octubre se debió a un "problema de fierros". (Expansión/Google AI Studio)

El banco BBVA explicó las razones detrás del fallo masivo en su aplicación móvil y otros servicios bancarios ocurrido el lunes 13 de octubre, que afectó a los usuarios durante varias horas.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, Mauricio Pallares, director de Comunicación de Identidad Corporativa de la institución, señaló que se debió a un "problema de fierros" en el banco.

La falla impidió que los usuarios del banco accedieran a la aplicación móvil y a la banca en línea, complicando la realización de transferencias electrónicas y otras operaciones bancarias en ese momento.

Publicidad

¿Qué provocó la falla en BBVA?

“Hay una máquina que dejó de funcionar y eso provocó que los servicios en todos los canales dejaran de darse, particularmente es la plataforma de almacenamiento del ordenador central; al final de cuentas es un fierro que falló y eso nos pegó en el servicio, fue un problema de fierros y así se lo hicimos saber a los reguladores”, añadió.

FILE PHOTO: Spanish bank Sabadell is pictured in Sant Cugat del Valles, on the outskirts of Barcelona
Economía

El Banco Sabadell rechaza la OPA mejorada de su rival BBVA

Pallares reconoció la frustración que generó el fallo masivo de la aplicación móvil y la banca en línea el pasado lunes 13 de octubre. “Los sistemas no tienen palabra y es imposible predecir cuándo puede pasar algo… nos avergüenza mucho, estamos muy apenados y ofrecemos sinceras disculpas a nuestros clientes”, admitió durante la presentación del Informe Situación Regional Sectorial.

BBVA
BBVA implementa medidas preventivas, incluyendo actualización de hardware y software, para reducir el riesgo de futuras fallas. (Expansión Google AI)

Aseguran que la falla duró menos tiempo

El fallo en los sistemas de BBVA duró aproximadamente tres horas y media, aunque los clientes tardaron un poco más en poder operar con normalidad. Las quejas comenzaron alrededor de las 12:00 horas, y fue poco después de las 18:00 horas cuando el banco informó que los servicios habían regresado a la normalidad.

Según Mauricio Pallares, la demora en avisar sobre la recuperación se debió a que buscaban evitar mayores retrasos y saturación en la plataforma.

BBVA
Economía

BBVA restablece su aplicación tras seis horas de fallas; pide disculpas a sus usuarios

BBVA implementa medidas preventivas

El directivo aseguró que el banco ya implementa medidas para evitar que este tipo de afectaciones se repitan y que atenderá a los clientes afectados de manera individual. “¿Qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder? Es un proceso continuo… estamos invirtiendo un montón de dinero”, señaló, refiriéndose a la actualización de equipos y software como parte de los esfuerzos de prevención.

Señaló que la caída ocurrió en un día de baja transaccionalidad, dos días antes del pago de la quincena, por lo que, afortunadamente, las afectaciones para los usuarios fueron menores.

Sobre posibles sanciones, indicó que BBVA informó al regulador los motivos de la falla para esclarecer la situación y prevenir sanciones.

Pallares adelantó que más adelante se dará información detallada sobre el alcance del impacto en la transaccionalidad y el número de clientes afectados.

Estas son las comisiones que BBVA redujo para miles de clientes en México
La caída ocurrió en un día de baja transaccionalidad, dos días antes del pago de quincena, lo que limitó las afectaciones en BBVA. (Expansión)

Publicidad

Tags

BBVA, empresas, banca empresarial, crédito para empresas; innovación; tecnología BBVA Bancomer Bancos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad