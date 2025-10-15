“Fue un problema de fierros”: BBVA explica la falla masiva de su app ocurrida este lunes

¿Qué provocó la falla en BBVA?

“Hay una máquina que dejó de funcionar y eso provocó que los servicios en todos los canales dejaran de darse, particularmente es la plataforma de almacenamiento del ordenador central; al final de cuentas es un fierro que falló y eso nos pegó en el servicio, fue un problema de fierros y así se lo hicimos saber a los reguladores”, añadió.

Pallares reconoció la frustración que generó el fallo masivo de la aplicación móvil y la banca en línea el pasado lunes 13 de octubre. “Los sistemas no tienen palabra y es imposible predecir cuándo puede pasar algo… nos avergüenza mucho, estamos muy apenados y ofrecemos sinceras disculpas a nuestros clientes”, admitió durante la presentación del Informe Situación Regional Sectorial.

BBVA implementa medidas preventivas, incluyendo actualización de hardware y software, para reducir el riesgo de futuras fallas. (Expansión Google AI)

Aseguran que la falla duró menos tiempo

El fallo en los sistemas de BBVA duró aproximadamente tres horas y media, aunque los clientes tardaron un poco más en poder operar con normalidad. Las quejas comenzaron alrededor de las 12:00 horas, y fue poco después de las 18:00 horas cuando el banco informó que los servicios habían regresado a la normalidad.

Según Mauricio Pallares, la demora en avisar sobre la recuperación se debió a que buscaban evitar mayores retrasos y saturación en la plataforma.

BBVA implementa medidas preventivas

El directivo aseguró que el banco ya implementa medidas para evitar que este tipo de afectaciones se repitan y que atenderá a los clientes afectados de manera individual. “¿Qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder? Es un proceso continuo… estamos invirtiendo un montón de dinero”, señaló, refiriéndose a la actualización de equipos y software como parte de los esfuerzos de prevención.

Señaló que la caída ocurrió en un día de baja transaccionalidad, dos días antes del pago de la quincena, por lo que, afortunadamente, las afectaciones para los usuarios fueron menores.

Sobre posibles sanciones, indicó que BBVA informó al regulador los motivos de la falla para esclarecer la situación y prevenir sanciones.

Pallares adelantó que más adelante se dará información detallada sobre el alcance del impacto en la transaccionalidad y el número de clientes afectados.