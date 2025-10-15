Optimismo sobre tasas y demanda de refugio impulsan al oro sobre 4,200 dólares

El oro al contado ganaba 1.3% a 4,196.76 dólares por onza a las 16:33 GMT, tras tocar un máximo histórico de 4,217.95 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre GCcv1 avanzaban 1.2% a 4,213.60 dólares.

"El metal ha estado en alza y no parece que vaya a detenerse (...) Con el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en los últimos días, los inversores tienen aún más motivos para cubrir sus apuestas a largo plazo en acciones diversificando en oro", afirmó Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

El oro acumula un alza superior al 60% en lo que va del año, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, las fuertes compras de los bancos centrales, la tendencia general a la desdolarización y las fuertes entradas de fondos cotizados.

"Ahora que estamos a 800 dólares para alcanzar los 5,000 dólares, no apostaría en contra de que el oro llegue a ese nivel", afirmó Razaqzada.

El dólar caía frente a una cesta de seis destacadas monedas después de que los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas en los próximos meses.

Los operadores esperan una rebaja de 25 puntos básicos en octubre y otra en diciembre, con 98% y 100% de probabilidades, respectivamente.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington está considerando cortar algunos lazos comerciales con China, después de que ambos países empezaron a imponer tasas portuarias recíprocas el martes.

En otros metales preciosos, la plata ganaba 2.2% a 52.59 dólares, tras tocar el martes un máximo histórico de 53.6 dólares. En tanto, el platino subía 0.9% a 1,653.03 dólares, y el paladio mejoraba 0.6% a 1,534.75 dólares.