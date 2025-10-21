JPMorgan busca atraer personal con rascacielos de 3,000 mdd en Nueva York

El presidente ejecutivo, Jamie Dimon, declaró que la apertura de la nueva sede es una inversión significativa en la ciudad de Nueva York. El banco contribuye con 42,000 millones de dólares anuales a la economía de la ciudad, dijo la firma.

"No apuesten contra la ciudad de Nueva York, no apuesten contra nuestro sector de servicios financieros", dijo Kathy Hochul, gobernadora del Estado de Nueva York.

La torre tiene capacidad para 10,000 trabajadores y servirá de modelo para las futuras oficinas de la empresa en todo el mundo, afirmó David Arena, responsable de inmuebles corporativos globales del mayor prestamista estadounidense.

"Hemos intentado preparar el edificio para el futuro", afirmó Arena.

La nueva sede de Park Avenue tendrá acceso biométrico y una aplicación que permitirá a los empleados pedir comida y reservar salas de reuniones. También tendrá un puerto para drones para la entrega de paquetes.

Los servicios del nuevo rascacielos incluyen un restaurante vegano con una estrella Michelin, una cafetería que sirve batidos de proteínas desde un remolque Airstream y un pub de estilo inglés. La torre tiene un 50% más de espacio de hostelería que cualquier otra propiedad anterior de JPMorgan, dijo Arena.

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., asiste a la ceremonia de inauguración de la nueva sede de la firma en 270 Park Avenue, Nueva York, EU, el 21 de octubre de 2025. (Eduardo Munoz/REUTERS)

En los últimos cinco años, el banco ha modernizado 125,000 puestos de trabajo en sus distintas sedes de Bangalore, Tokio, París y Ciudad de México, y tiene previstos 75,000 más en los próximos cinco años.

Dimon ha sido un destacado defensor del trabajo desde la oficina en lugar de en casa. La nueva sede, que incluye puestos de trabajo renovados, pretende atraer y retener el talento.

"Pensamos en el edificio como una herramienta de reclutamiento", dijo Arena. "Un lugar de trabajo tiene que ser un destino, tiene que ser apto para los desplazamientos. Tiene que ofrecer una experiencia elevada a empleados, clientes y visitantes".

Alrededor del 97% del material del antiguo edificio del banco, que estaba en el mismo lugar, fue reciclado. La nueva estructura se construyó teniendo en cuenta la sostenibilidad, incluido el uso de metales reciclados y otros materiales.

JPMorgan es uno de los mayores empleadores de la ciudad de Nueva York. La construcción de la sede requirió 8,000 trabajadores y aportó 2,600 millones de dólares a la economía de la ciudad, según declaró el banco el año pasado.

La finalización del edificio es un hito importante para Dimon, el dirigente que más tiempo lleva en el cargo entre los mayores bancos del país. El presidente ejecutivo, de 69 años, se implicó a fondo en los detalles del proyecto, según Arena.

A principios de este año, Dimon dijo que los planes de sucesión de JPMorgan se mantienen sin cambios, reiterando su intención de dejar el cargo dentro de cinco años, sin dar un calendario más específico.