Economía

Banxico anticipa crecimiento "moderado" de economía, pero holgura persiste

Victoria Rodríguez señaló que, a finales de noviembre, Banxico actualizará sus previsiones del PIB e inflación en su informe trimestral con los datos disponibles a la fecha.
vie 07 noviembre 2025 08:38 AM
Victoria Rodriguez Ceja
"Esperamos que la economía mantenga una senda de crecimiento, si bien te diría moderado, con aportaciones positivas por el lado tanto del gasto interno como de la demanda externa. Sin embargo, persistirían las condiciones de holgura", apuntó Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico. (Foto: Henry Romero/Reuters)

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, anticipó que la economía nacional se mantendrá en una senda de crecimiento "moderado", pero admitió que las condiciones de holgura continuarán.

La funcionaria hizo los comentarios durante un entrevista con Imagen Radio la noche del jueves luego de la decisión del banco central de recortar nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos básicos a 7.25% .

"Te puedo anticipar que esperamos que la economía mantenga una senda de crecimiento, si bien te diría moderado, con aportaciones positivas por el lado tanto del gasto interno como de la demanda externa. Sin embargo, persistirían las condiciones de holgura", dijo Rodríguez consultada sobre si el efecto del ciclo de bajas de la tasa ha sido insuficiente para impulsar al Producto Interno Bruto (PIB).

La gobernadora recordó que, a finales de noviembre, Banxico actualizará sus previsiones del PIB e inflación en su informe trimestral con los datos disponibles a la fecha y dijo que el desempeño económico "ha sido un elemento importante también en nuestra valoración que hacemos del panorama inflacionario".

En su último informe trimestral, la autoridad monetaria subió su pronóstico de crecimiento puntual para el 2025 a un 0.6% desde el 0.1% previo; no obstante, en el tercer trimestre la economía se contrajo un 0.3%.

