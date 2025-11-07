La inflación desacelera a 3.57% en octubre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desaceleró a un 3.57% a tasa anual, después de dos meses en ascenso, de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el Inegi.

Analistas anticipaban una tasa del 3.56%, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4.28%, sin cambios frente a septiembre.

Los productos que más presionaron a la inflación fueron las tarifas eléctricas, la vivienda y el transporte aéreo.

La carne de res, la cebolla y el transporte también vieron incrementos que impactaron en la inflación.

A la baja, los productos que más bajaron de precio fueron alimentos como el huevo, la papa, el pollo, el tomate verde, el jitomate, el aguacate, el chile serrano y el limón.

Banxico, que tiene un objetivo permanente de inflación de un 3% +/- un punto porcentual, rebajó en la víspera la tasa de referencial en 25 puntos base (pb) a 7.25% , como esperaba el mercado, en su duodécima disminución al costo de los créditos desde que inició un ciclo de recortes el año pasado.

En su comunicado de la decisión, la Junta de Gobierno dijo que hacia adelante valorará reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

Banco de México ha reducido las tasas en un total de 400 pb desde su máximo histórico de un 11.25% en que se ubicaba a principios de 2024.

En octubre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 141.708 y representó un aumento de 0.36% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.28% subyacente… pic.twitter.com/NBrJmJYMDu — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 7, 2025

Con información de Reuters