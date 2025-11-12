Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Omar Mejía: Ciclo de recorte de tasa de Banxico seguirá bajo un enfoque gradual

El subgobernador de Banxico prevé una recuperación moderada de la economía mexicana en 2026, impulsada por la mejora en la manufactura de EU, una reactivación gradual de inversión y consumo interno.
mié 12 noviembre 2025 08:16 AM
Omar Mejia-Banxico-1.jpeg
"La Junta de Gobierno se encuentra en la tarea de evaluar la postura monetaria. Lo que el boletín señala es (que) valoraremos recortar la tasa de referencia", señaló Omar Mejía, subgobernador del Banco de México. (Anylú Hinojosa-Peña)

El subgobernador del Banco de México (Banxico) Omar Mejía considera que el ciclo de recortes a la tasa clave de interés seguirá bajo un enfoque gradual, tomando en cuenta el comportamiento observado y esperado de determinantes de inflación.

Publicidad

Banxico redujo la semana pasada su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a 7.25% , en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía, y dijo que hacia adelante valoraría los ajustes.

Lee más

Banxico recorta su tasa de interés y la deja en 7.25%
Economía

Banxico recorta su tasa de interés y la deja en 7.25%

"La Junta de Gobierno se encuentra en la tarea de evaluar la postura monetaria. Lo que el boletín señala es (que) valoraremos recortar la tasa de referencia. Creo que la fase en este ciclo de recortes seguirá bajo un enfoque gradual, tomando en cuenta el comportamiento observado y esperado de los determinantes inflacionarios", dijo en un podcast de Banorte.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo después que veía “altamente probable” un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión de política monetaria en diciembre, según una entrevista publicada el lunes en el diario local El Financiero.

Lee más

Mexico's main stock exchange hosts an event in Mexico City
Economía

Victoria Rodríguez ve "altamente probable" nuevo recorte de 25 puntos base

Por otra parte, Mejía anticipó una recuperación moderada de la economía mexicana en el 2026, impulsada por la mejora en la manufactura estadounidense, una reactivación gradual de la inversión y un consumo interno.

Publicidad

Tags

Economía Banco de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad