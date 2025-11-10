Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Victoria Rodríguez ve "altamente probable" nuevo recorte de 25 puntos base

El Banco de México (Banxico) redujo a principios de noviembre su tasa de interés clave en 25 puntos base, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7.25%.
lun 10 noviembre 2025 09:04 AM
Mexico's main stock exchange hosts an event in Mexico City
"Esto ya está descontado por el mercado, por lo que no sería una sorpresa y con esto daríamos continuidad al ciclo de recortes en el que nos encontramos", afirmó Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México. (Henry Romero/REUTERS)

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, dijo que ve "altamente probable" un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión de política monetaria en diciembre, según una entrevista publicada el lunes en el diario El Financiero.

Publicidad

El Banco de México (Banxico) redujo a principios de noviembre su tasa de interés clave en 25 puntos base, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7.25% , en el duodécimo ajuste a la baja desde que la entidad inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía.

"Esto ya está descontado por el mercado, por lo que no sería una sorpresa y con esto daríamos continuidad al ciclo de recortes en el que nos encontramos", afirmó la funcionaria en la entrevista. “Hay distintos factores que estamos previendo que hacia delante también ayuden a mitigar las presiones inflacionarias”.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desaceleró en octubre a un 3.57% a tasa anual, después de dos meses en ascenso, de acuerdo con cifras divulgadas la semana pasada por el Inegi.

El jueves, Rodríguez anticipó, durante un entrevista con Imagen Radio, que la economía nacional se mantendrá en una senda de crecimiento "moderado", pero admitió que las condiciones de holgura continuarán.

Lee más

Victoria Rodriguez Ceja
Economía

Banxico anticipa crecimiento "moderado" de economía, pero holgura persiste

En su último informe trimestral, la autoridad monetaria subió su pronóstico de crecimiento puntual para el 2025 a un 0.6% desde el 0.1% previo, no obstante en el tercer trimestre la economía se contrajo un 0.3%.

Publicidad

Tags

Opinión Victoria Rodríguez Banco de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad