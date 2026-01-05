Este año, durante la feria más grande de tecnología, el Consumer Electronics Show (CES) el enfoque de los principales desarrolladores se mantuvo en la Inteligencia Artificial, pero más allá de chatbots o integraciones con aplicaciones, la barrera se encuentra en los wearables.
La combinación entre Inteligencia Artificial y la vida diaria fue uno de los principales elementos del Unveiled de este año, el primer evento de CES, así como nuevos dispositivos para estar en contacto con tus mascotas, productos farmacéuticos que se basan en el uso de agentes de IA e incluso dispositivos que hacen de tu casa una interfaz táctil.
Publicidad
Por ello, te dejamos algunos de los productos que más llamaron nuestra atención en el CES Unveiled 2026.
Omi AI
Se trata de un dispositivo que sigue la tendencia de Inteligencia Artificial en todos lados. Aunque recuerda a Humane PinAI o Rabbit, más bien se podría encontrar en una categoría entre estos dispositivos y los Dumb Phones, ya que su idea central es contar con un dispositivo que minimice el uso del smartphone.
Su principal característica es que graba todo lo que el usuario escucha en el momento en que lo desea, pues por privacidad se puede prender y apagar en cualquier momento. Además, se conecta con aplicaciones de mensajería para aumentar la productividad sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.
PePeHola
Los juguetes para mascotas controlados por control remoto no son algo nuevo. Sin embargo, este dispositivo integra un elemento que ahora parece una obviedad: conexión a internet para usarlo de forma remota, incluso estando en otro país.
ZoolipZ
La compañía surcoreana Welt presentó ZolipZ, un concepto de tratamiento de pastillas para dormir, el cual sigue un concepto de “productos farmacéuticos integrados con IA”, pues cuenta con su propio agente para recomendar “el tiempo óptimo para la próxima píldora”.
De acuerdo con la empresa, los productos farmacéuticos fusionados con IA son un concepto que permite refinar el tiempo y el método de administración de medicamentos para cada paciente mediante la integración de terapias basadas en IA, sin alterar la composición química o la formulación del medicamento.
Para lograr esta integración, la innovación de la empresa es una aplicación donde se analizan los datos de uso generados a partir de registros de sueño, señales biométricas, patrones de estilo de vida y ritmos circadianos para orientar el uso de Zolpidem, un medicamento que sólo se vende con receta médica y se usa para tratar el insomnio.
Welt es una compañía separada de Samsung que tiene su sede en Corea del Sur, pero también opera en Estados Unidos y Alemania, y la cual desarrolla terapias digitales basadas en IA y en la fusión digital de fármacos.
Publicidad
SWAVI
El hogar inteligente es una de las categorías que más productos suele recibir en CES y en esta edición, uno de los más interesantes fue SWAVI, desarrollado por la surcoreana CommonLink, el cual fue galardonado como uno de los gadgets más innovadores de esta edición.
Se trata de un sensor que se puede pegar a prácticamente cualquier superficie y la convierte en una interfaz inteligente para conectarla a diferentes dispositivos, como refrigeradores, luces o televisiones y activarlos a partir de ciertos patrones de movimiento.
La empresa señala que ya está trabajando en el desarrollo de conectividad para asistentes inteligentes, como Alexa, y así generar un entorno de conectividad mucho más integrado en el hogar.
Subtle y Zone HSS1
Los audífonos y wearables para habilitar IA más cerca de los usuarios en sus actividades cotidianas es una tendencia que instalaron Apple y Meta, con los AirPods y los Meta Glasses, respectivamente.
Sin embargo, en esta edición de CES las startups están intentando impulsar dichos conceptos a nuevos casos de uso. Subtle es un ejemplo, pues se trata de unos audífonos de chícharo especializados en la transcripción de audio, incluso en las peores condiciones ambientales. En una prueba durante el Unveiled (un evento multitudinario), el dispositivo logró transcribir un dictado que el usuario principal susurró, algo que se puede aplicar a entornos empresariales.
Por otra parte, los Zone HSS1 siguen la estela de los Meta Glasses, aunque con un factor de forma muy distinto, pues se trata de una diadema diseñada para “superar las limitaciones de las gafas inteligentes tradicionales en cuanto a duración de batería, compatibilidad multiusuario y privacidad”, afirma la empresa.
También cuenta con procesamiento a través de IA, traducción en tiempo real y una de sus principales propuestas es que dichas características se pueden compartir con otra persona, pues sus audífonos se pueden desprender y así tener traducciones y conversaciones en tiempo real.
Publicidad
Kolibree
Entre los productos más curiosos del CES apareció un cepillo de dientes infantil que, a simple vista, parece tradicional: mismas cerdas, mismo tamaño, mismo ritual. La diferencia está en su base, donde se esconden sensores de movimiento que registran cómo se cepilla el niño y se sincronizan con una aplicación móvil.
La app emplea realidad aumentada (AR) usando la cámara frontal del teléfono para analizar visualmente el cepillado. Para ello divide la boca en zonas y muestra sobre la pantalla un modelo de mandíbula y “objetivos” a cubrir, lo que permite identificar áreas pasadas por alto y ajustar la técnica según el juego interactivo que se está ejecutando.
La experiencia de AR está diseñada para convertir el acto de cepillarse en una dinámica con “monstruos” y recompensas, donde el cepillo y la app colaboran para indicar si se cepilla con la velocidad y cobertura adecuadas, y un temporizador guía la duración recomendada de dos minutos por sesión; solo entonces permite avanzar de nivel.
Cocomo
Ludens AI, una startup japonesa presentó Cocomo, su robot de compañía. El último modelo parece un pequeño panda, mientras que el otro es una especie de “salchicha con pelo”, pero en ambos casos encarnan una ambición mucho más profunda que lucir adorables. Ludens AI desarrolla robots de compañía con IA en el dispositivo, memoria evolutiva y continuidad emocional, diseñados no como herramientas, sino como presencias que conviven con las personas y aprenden de la relación cotidiana
Cocomo no se limita a ejecutar comandos, sino que observa, recuerda experiencias, reconoce emociones y ajusta su personalidad con el tiempo. La capacidad de “aprender” del propietario y recordar preferencias o patrones convierte al dispositivo en algo más que un juguete, acercándose a asistentes personales básicos que buscan interpretar comandos verbales y conductas del usuario, lo que dialoga con proyectos robóticos orientados a compañía emocional y asistencia en el hogar.
Tombot
Esa misma tendencia de “mascotas tecnológicas” se manifiesta en Tombot, un cachorro robótico que, a diferencia de las propuestas más caricaturescas, apuesta por el realismo, pues tiene apariencia de perro, emite sonidos caninos reales y responde al contacto físico. De acuerdo con la empresa, el robot está diseñado para ayudar a personas, familias y comunidades a afrontar adversidades relacionadas con la salud.
Sus sensores táctiles distribuidos por todo el cuerpo le permiten reaccionar según cómo y dónde se le toca, mientras que su software de activación por voz hace posible que obedezca órdenes simples: si se le pide que “hable”, ladra; si se le acaricia, responde con movimientos y sonidos.
El cachorro se complementa con una aplicación móvil que permite ponerle nombre, personalizar sus funciones y registrar las interacciones diarias. Además, el dispositivo está pensado para “crecer” con el usuario a través de nuevas acciones y comandos que se actualizan con el tiempo desde la app, reforzando la sensación de una relación que evoluciona.
RiseLink
Finalmente, entre robots emocionales y cepillos inteligentes, también apareció una propuesta mucho más simple pero igualmente llamativa: un walkie-talkie con cámara de la empresa RiseLink. No se trata de la tecnología más sofisticada del evento —al final, su esencia son las videollamadas, algo ya cotidiano—, pero su valor está en cómo reinventa un objeto clásico del juego infantil.
Este dispositivo conserva la lógica del walkie-talkie tradicional, pero añade video y un diseño mucho más colorido y atractivo, transformando la experiencia de comunicación en algo más cercano a un juguete interactivo. Más que innovar por complejidad, RiseLink apuesta por sumar capas de diversión a una dinámica que varias generaciones ya conocen.
SenseRobot
En el CES también estuvo presente SenseRobot Go, un robot que lleva la IA y la robótica física al terreno del ajedrez. A diferencia de versiones puramente digitales, este dispositivo combina visión por computadora y control de un brazo robótico para reconocer las piezas y colocarlas sobre un tablero real con precisión milimétrica. El sistema utiliza algoritmos de reconocimiento visual que identifican y rastrean cada pieza en tiempo real, lo que permite al robot interpretar la posición del juego y mover piezas de forma autónoma.
Además, su motor de IA incluye múltiples niveles de dificultad, desde principiantes hasta el rango profesional, y una librería de miles de ejercicios y registros de juego para practicar y analizar estrategias a través de la aplicación móvil dedicada, que se sincroniza por Wi-Fi con el robot para almacenar partidas, revisar jugadas y mejorar el rendimiento del usuario a lo largo del tiempo.